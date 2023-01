Ágatha Ruiz de la Prada utiliza este refrán (y qué refrán) para sentenciar a Tamara Falcó y Onieva

Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto a demostrar no tener pelos en la lengua a la hora de hablar de las dos relaciones del momento: la de Shakira y Piqué y la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Si hay una mujer en España que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de todo y de todos, esa es Ágatha Ruiz de la Prada. Hace unas semanas, en el ‘Deluxe’, llamó sin cortarse «horteras» a Isabel Preysler y a la Reina Letizia y ahora, ha hablado sin tapujos de las dos parejas del momento, la de Shakira y Piqué y la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Lo ha hecho en unas declaraciones al diario ‘La Razón’ durante el último evento al que ha acudido.

Sobre la polémica generada por la canción de Shakira con Bizarrap, la diseñadora se muestra a favor de la venganza de la cantante contra su expareja. «Soy del equipo de Shakira, pero hay mucha gente sinvergüenza que se apunta a este equipo y sus amigas son lo peor. Se comprende que yo esté en este lado al 100%, y eso ha estado claro toda la vida, pero que haya otra gente que se apunte el tanto…», lamenta Ágatha.

Ágatha Ruiz de la Prada en el ‘Deluxe’

La diseñadora no se cree el cambio de Íñigo Onieva

Respecto a la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la exmujer de Pedro J. Ramírez desea lo mejor a la hija de Isabel Preysler, pero, al igual que ésta, no se cree demasiado el cambio del empresario. Y para ello se basa en el refranero español: «Hay un refrán español que dice eso de que ‘el que tiene el vicio, o lo hace en la puerta o lo hace en el quicio».

Y es que, si hay alguien que no da segundas oportunidades, esa es Ágatha Ruiz de la Prada. Sin embargo, ahora está «muy bien» en el plano sentimental, gracias a su relación con el abogado José Manuel Díaz- Patón, con el que, para celebrar San Valentín, «a lo mejor vamos a Venecia», asegura.

Sobre su futuro desfile en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, la diseñadora adelanta que «voy a hacer uno de los desfiles más bonitos de mi vida. Estoy muy emocionada. Voy a hacer un desfile sensacional». Está claro que la aristócrata está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Pero, ¿qué le pide al 2023?: «Le pido que me quede como estoy, como decía mi abuela».

La petición de Ágatha a Martínez- Almeida: «Es una vergüenza»

Ágatha Ruiz de la Prada se ha convertido en la nueva embajadora de Fiat España, atraída por su gama de coches eléctricos. Y es que, según ella misma reconoce, «estoy feliz, porque es un coche 100% eléctrico y yo sueño con estas cosas desde hace 40 o 50 años. Es una maravilla. El otro día estuve en Estocolmo y no se oía nada por las calles. Imagínate que hay gente que no crea en el cambio climático, pero ¿quién no va a querer silencio en sus calles? Es tan emocionante el cambio que estamos dando».

Eso sí, reconoce que todavía conduce un poco «regulín porque aunque sea un coche fantástico, aún no le tengo cogido el truco. Se me enciende la música y no sé cómo apagarla». Además, asegura que disfruta mucho conduciendo, pero siempre «despacio, disfrutando del paisaje».

Aunque está muy contenta porque, gracias al Ayuntamiento de Madrid, los vehículos eléctricos no tienen que pagar para acceder al centro, sí que hace una petición al alcalde, José Luis Martínez- Almeida: «Llevo nueve años peleando por los enchufes. Ya lo hacía antes de tener un coche eléctrico. Yo tengo un párking que es propiedad del Ayuntamiento, y están poniendo muchos problemas a la hora de instalar un enchufe. Es un problema, porque si te compras un coche y no lo puedes enchuhar… ¡Es un desastre y una vergüenza!».