'La Promesa', avance del próximo capítulo en RTVE: Un giro con Leocadia y un montaje al descubierto

En el capítulo 853 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE emitirá este viernes 12 de junio, Leocadia se muestra orgullosa del éxito de Curro, hablando de él como si siempre lo hubiera apoyado. Curro y Ángela no se la creen, pero les divierte esta nueva Leocadia, que ha dado un giro de 180 grados.

Por su parte, Adriano, tras distinguir luces y sombras, le pide a Ricardo que avise al doctor para actualizar su diagnóstico. Simona y Candela interceden para que Vera hable con Lope, pero ella se mantiene firme: le pide que regrese a su vida en Madrid y la deje en paz.

Teresa explica a sus compañeras que ha sido degradada temporalmente, algo que las indigna. Cristóbal propone a María y Petra ser amas de llaves. Y Alonso propone a Ricardo ser segundo mayordomo, algo que Cristóbal no quiere. Lope intenta, una vez más, hablar con Vera, pero ella lo rechaza, pidiéndole que retorne a la capital.

Entretanto, Ciro exige a Manuel que pague las facturas que acaban de llegar de las reformas de su palacio. Jacobo termina confesando a Martina toda la verdad: nunca tuvo una oferta de trabajo en Nueva York, se lo inventó todo para retenerla.

Resumen del capítulo 852 de 'La Promesa' (Jueves 11 de junio)

En el capítulo 852 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha emitido este jueves 11 de junio, Cristóbal toma una drástica decisión: suspender a Teresa de sus funciones como ama de llaves por haberle robado la carta. Julieta muestra signos de despertar. Es Petra quien se percata y avisa al doctor. Manuel, por su parte, sufre al ver a Ciro al lado de Julieta.

Curro y Angela cuentan sus aventuras en Madrid: él informa a los hombres y ella a las mujeres de La Promesa. Les explica que las mujeres de la corte ayudaron a Curro a obtener su título cuando se enteraron de su historia de amor. María Fernández siente dolores y cree que está de parto, pero todo queda en un susto que le sirve para darse cuenta de su pronto maternidad.

Lope explica a la familia que ha regresado para apoyar a sus compañeros tras la muerte de Santos. Vera, por su parte, se escabulle para no hablar con él. Pía y Ricardo recuperan sus amistad poco a poco. Adriano baja a ver a Lope a la zona de servicio y cree distinguir su silueta. Manuel le confiesa a Julieta, dormida, que cada vez soporta menos ver a Ciro a su lado.