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Así queda la programación de RTVE y DAZN esta semana por el Mundial: Todos los partidos de dieciseisavos de final que se emiten

por El Televisero

Te desgranamos el calendario de partidos de dieciseisavos del Mundial 2026: fechas, horas y canales de emisión de los 15 partidos que quedan de esta fase durante toda la semana

Logo oficial del Mundial FIFA 2026 y los logotipos de La 1 y DAZN
Logo oficial del Mundial FIFA 2026 y los logotipos de La 1 y DAZN | Montaje El Televisero

El Mundial 2026 arrancó este domingo su nueva fase en la que las selecciones clasificadas se juegan su permanencia en la competición a todo o nada. Y es que ya no hay margen para fallar: si pierdes te vas a casa. Con la fase de dieciseisavos llega además la posibilidad de llegar a prórroga y/o penaltis.

Canadá consiguió clasificarse in extremis para octavos tras vencer 1-0 a Sudáfrica en el tiempo del descuento y cuando todo apuntaba a que podría llegar la primera prórroga del campeonato. Un partido que se pudo ver en abierto en La 1 así como en DAZN.

Desde este lunes 29 de junio y hasta el próximo sábado 4 de julio, el resto de selecciones lucharán por un puesto en octavos de final del Mundial 2026. Durante estos días, se podrán ver partidos muy atractivos como el Brasil-Japón, Portugal-Croacia, Francia-Suecia, España-Austria o Argentina-Cabo Verde.

Como todo el mundial, DAZN retransmitirá todos los partidos de dieciseisavos de final en directo en sus canales. Mientras que como en la fase de grupos, La 1 ofrecerá el mejor partido por jornada salvo el viernes 3 de julio pues ofrecerá ya el de las 0:00 horas del sábado 4.

Estos son todos los partidos de dieciseisavos de final por fecha y hora y dónde se pueden ver

Lunes 29 de junio

  • 19:00 horas: Brasil-Japón (La 1 y DAZN)
  • 22:00 horas: Alemania-Paraguay (DAZN)

Martes 30 de junio

  • 3:00 horas: Países Bajos-Marruecos (DAZN)
  • 19:00 horas: Costa de Marfil-Noruega (DAZN)
  • 23:00 horas: Francia-Suecia (La 1 y DAZN)

Miércoles 1 de julio

  • 3:00 horas: México-Ecuador (DAZN)
  • 19:00 horas: Inglaterra-R.D. del Congo (La 1 y DAZN)
  • 22:00 horas: Bélgica-Senegal (DAZN)

Jueves 2 de julio

  • 2:00 horas: Estados Unidos-Bosnia Herzegovina (DAZN)
  • 21:00 horas: España-Austria (La 1 y DAZN)

Viernes 3 de julio

  • 1:00 horas: Portugal-Croacia (DAZN)
  • 5:00 horas: Suiza-Argelia (DAZN)
  • 20:00 horas: Australia-Egipto (DAZN)

Sábado 4 de julio

  • 0:00 horas: Argentina-Cabo Verde (La 1 y DAZN)
  • 03:30 horas: Colombia-Ghana (DAZN)

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