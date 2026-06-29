Así queda la programación de RTVE y DAZN esta semana por el Mundial: Todos los partidos de dieciseisavos de final que se emiten

El Mundial 2026 arrancó este domingo su nueva fase en la que las selecciones clasificadas se juegan su permanencia en la competición a todo o nada. Y es que ya no hay margen para fallar: si pierdes te vas a casa. Con la fase de dieciseisavos llega además la posibilidad de llegar a prórroga y/o penaltis.

Canadá consiguió clasificarse in extremis para octavos tras vencer 1-0 a Sudáfrica en el tiempo del descuento y cuando todo apuntaba a que podría llegar la primera prórroga del campeonato. Un partido que se pudo ver en abierto en La 1 así como en DAZN.

Desde este lunes 29 de junio y hasta el próximo sábado 4 de julio, el resto de selecciones lucharán por un puesto en octavos de final del Mundial 2026. Durante estos días, se podrán ver partidos muy atractivos como el Brasil-Japón, Portugal-Croacia, Francia-Suecia, España-Austria o Argentina-Cabo Verde.

Como todo el mundial, DAZN retransmitirá todos los partidos de dieciseisavos de final en directo en sus canales. Mientras que como en la fase de grupos, La 1 ofrecerá el mejor partido por jornada salvo el viernes 3 de julio pues ofrecerá ya el de las 0:00 horas del sábado 4.

Estos son todos los partidos de dieciseisavos de final por fecha y hora y dónde se pueden ver

Lunes 29 de junio

19:00 horas: Brasil-Japón (La 1 y DAZN)

(La 1 y DAZN) 22:00 horas: Alemania-Paraguay (DAZN)

Martes 30 de junio

3:00 horas: Países Bajos-Marruecos (DAZN)

19:00 horas: Costa de Marfil-Noruega (DAZN)

23:00 horas: Francia-Suecia (La 1 y DAZN)

Miércoles 1 de julio

3:00 horas: México-Ecuador (DAZN)

19:00 horas: Inglaterra-R.D. del Congo (La 1 y DAZN)

22:00 horas: Bélgica-Senegal (DAZN)

Jueves 2 de julio

2:00 horas: Estados Unidos-Bosnia Herzegovina (DAZN)

21:00 horas: España-Austria (La 1 y DAZN)

Viernes 3 de julio

1:00 horas: Portugal-Croacia (DAZN)

5:00 horas: Suiza-Argelia (DAZN)

20:00 horas: Australia-Egipto (DAZN)

Sábado 4 de julio