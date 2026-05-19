RTVE anuncia quiénes serán las voces de la cobertura del Mundial en La 1 y avanza una nueva programación

Cuando tan solo faltan 23 días para que dé comienzo el Mundial FIFA 2026, RTVE, poseedora de los derechos en la televisión en abierto, ha presentado ante los medios la cobertura especial que realizará sobre el torneo futbolístico que se disputará conjuntamente en Canadá, Estados Unidos y México.

La corporación ha avanzado que desde el 11 de junio, día del partido inaugural, hasta el 19 de julio, cuando se celebrará la gran final, se desplegará una cobertura "histórica" a través de La 1, Teledeporte, RNE y la plataforma bajo demanda RTVE Play.

Televisión Española ofrecerá el partido inaugural, todos los de España, un encuentro diario (el más destacado de la jornada), y, por supuesto, la final del campeonato. El ente público pretende que sea una apuesta ambiciosa, de la que puede depender, incluso, su liderazgo mensual en audiencias.

En el encuentro con la prensa, los directivos y el equipo que va a ponerse al frente de la retransmisión desde todos los ángulos han subrayado que habrá un enorme dispositivo humano y técnico para narrar los 33 partidos en total que se ha acordado emitir entre los 104 que conforman el Mundial 2026. La jefa del departamento de Deportes de RTVE, Rosana Romero, dirigirá todo el despliegue previsto, que incluirá una amplia red de reporteros repartidos por los tres países.

Equipo de RTVE para el Mundial FIFA 2026

En esa presentación también se han confirmado las voces del Mundial. El cartel estará encabezado por el histórico Juan Carlos Rivero y, también, por Alicia Arévalo, Paco Caro y Pedro San Miguel. Se articularán tres equipos de narradores independientes por cuestiones de logística, pues hay distancias muy grandes entre las sedes en las que se va a desarrollar el evento deportivo.

Equipo de narradores de RTVE para el Mundial 2026

Además, reconocidos exfutbolistas y analistas como Mario Suárez, Gaizka Mendieta, Vero Boquete y Chapi Ferrer se sumarán a la cabina de narración junto a Rivero, Arévalo, Caro y San Miguel para enriquecer y precisar el análisis de las jugadas. Entretanto, el equipo de comentaristas a pie de campo estará liderado por Roi Groba, Roberto Quintana, Nico Díaz y Andrés Rubio.

Por otro lado, también se ha podido conocer que RTVE ultima una docuserie, 'Denominación de Origen', compuesta por cuatro episodios que enseñan "un lado distinto de los futbolistas" de la Selección Española con "un punto de vista más personal". Este producto, que se ofrecerá como parte de los contenidos extra a los partidos del Mundial, profundiza en el día a día de la nueva generación de jugadores, en sus desafíos, su trayectoria y sus orígenes. Todo ello en un viaje íntimo contado por quienes más les conocen: sus entrenadores, sus familiares y sus amigos.

Cobertura histórica en @rtve del Mundial de Fútbol 2026.



⚽️ Todos los detalles en @MananerosTVE. pic.twitter.com/NbUmNiKOgB — La 1 (@La1_tve) May 19, 2026

Y, como cabía esperar, se dará mucho peso a los espacios informativos dedicados al deporte. Cada día, a las 15:30 horas, tras el 'Telediario 1', Marcos López y Lara Gandarillas presentarán una edición de 'Deportes' especial en La 1 de media hora de duración. "Vamos a estar hablando de fútbol todo el día porque es el Mundial más grande de la historia, con 40 partidos más que en Catar", ha apuntado la directora del área de Deportes de TVE.

A la par, Teledeporte también se volcará desde primera hora de la mañana hasta la noche con tres emblemas de la casa como son 'Estadio 2' (con Marc Martín), 'Gran Estadio' (Álex Argelés) y 'Estudio Estadio', que ofrecerá especiales cada noche presentados por Felipe del Campo, con resúmenes, análisis y debates sobre los choques de cada jornada.

En esas mesas colaborarán exjugadores como Fernando Llorente, Julio Salinas y Miguel Torres o las futbolistas Marta Corredera, Amanda Sampedro y Virginia Torrecilla junto a tertulianos como Joseba Larrañaga, Juan Ignacio Gallardo, Jesús Gallego, Aitor Lagunas, Rafa Marañón, Danae Boronat, Irati Vidal, Irene Junquera, Lorena González y Gonzalo Miró; veterano comentarista deportivo y ahora presentador de 'Directo al grano' en La 1.

Por su parte, Radio Nacional de España (RNE) hará "el mayor despliegue de su historia" con un equipo de enviados especiales integrado por Antonio Muelas, Luis Castro, María José Caleya, junto a Jaime Sanz y Carlos Mesas en la parte técnica y Esmeralda Mayo en la producción. Desde España, los narradores que retransmitirán los partidos son Germán García, Ramón Hernández, Andoni Pinedo y Salva Campos.

Por último, en cuanto a RTVE Play, la gratuita plataforma bajo demanda de la corporación pública lanzará un portal de deportes, 'Teledeporte Play', para no perder detalle de la Copa del Mundo 2026 con contenidos exclusivos. Alberto Fernández, director de la misma, ha adelantado algunas novedades que incluirá la plataforma: "Contará con nuevos canales en directo y varias emisiones simultáneas, la programación y agenda, programas originales, contenido exclusivo, los resúmenes y los mejores momentos y los vídeos completos de las emisiones".

Los partidos de la fase de grupos que ofrecerá La 1 de TVE