Darío Linero o Borja Silva: Uno de ellos es es el expulsado de 'Supervivientes 2026' según los usuarios de la encuesta

Los espectadores de 'Supervivientes 2026' volvieron a salvar con sus votos a Claudia Chacón el pasado martes en la ceremonia de salvación que acogió la duodécima entrega 'Tierra de Nadie'. De esta forma, José Manuel Soto, Darío Linero y Borja Silva continúan en la cuerda floja hasta la gala de este jueves.

Una nueva expulsión definitiva que llega cuando Telecinco anuncia que comienza la recta final del reality. Y teniendo en cuenta sus nominados sin duda se trata de una expulsión que puede generar un antes y un después para el programa.

A la espera de conocer la resolución oficial por boca de Jorge Javier Vázquez, en El Televisero te adelantamos cómo van las votaciones de la encuesta hasta el momento. En primer lugar, el cantante José Manuel Soto parece que será el primero en salvarse tras ser uno de los grandes favoritos de la audiencia. Por lo pronto, según el 42% de los usuarios merece continuar en Honduras.

De este modo, la expulsión se jugará entre dos de los concursantes de 'La isla de las tentaciones' y por ende dos de los protagonistas del trío de participantes de la novena edición del reality. Y parece que Borja Silva será el que salga victorioso pues según el 34% de la audiencia debe ser el concursante salvado.

Por tanto, Darío Linero se convertiría en el duodécimo expulsado definitivo de 'Supervivientes 2026' después de que solo cuente con un 24% de los votos de los lectores de El Televisero.

Hasta anunciarse el veredicto final, puedes seguir votando en la encuesta. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de la expulsión de 'Supervivientes 2026': José Manuel Soto, Darío Linero o Borja Silva?