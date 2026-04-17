Derrota del PP en su guerra con RTVE: Rechazada la denuncia al programa de Silvia Intxaurrondo por un rótulo emitido por error

La Junta Electoral Central ha decidido desestimar las tres denuncias que el PP presentó el pasado mes contra RTVE, una de ellas relativa al rótulo en 'La Hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo sobre el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Bonilla.

El organismo ha rechazado la queja de la formación derechista por lo que se vio en pantalla en la entrega del pasado 25 de marzo, cuando de forma errónea, por un fallo técnico, se coló en 'La hora de La 1' un grafismo en el que se podía leer 'Moreno Bonilla ha perdido la mayoría absoluta; hace cuatro años tuvo una flor en el culo' mientras La 1 y el Canal 24 horas retransmitían la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Visto así, parecía que el presidente del Gobierno había pronunciado esas palabras sobre el ejecutivo andaluz, pero nada más lejos de la realidad, ya que el dirigente socialista no había hecho ninguna alusión a Moreno Bonilla. Ese entrecomillado no era falso pero pertenecía realmente a Antonio Maíllo, que había concedido una entrevista a Intxaurrondo un día antes.

Así las cosas, el error provino del arrastre involuntario de un rótulo que subtitulaba unas declaraciones del coordinador general de Izquierda Unida. La frase en cuestión de Maíllo se quedó guardada en el sistema, tal y como explicó RTVE en su defensa, y reapareció de forma indebida en pantalla cuando se iban a sobre impresionar algunas de las citas más destacadas de Sánchez en la tribuna de la Cámara Baja.

Ese rótulo de la discordia apenas estuvo en pantalla veinte segundos, pero bastó para que el PP registrara una reclamación. Tras recibir esa denuncia, la corporación no tuvo problemas en hacer una rectificación en 'La hora de La 1 de Silvia Intxaurrondo, el espacio en el que se había producido ese fallo involuntario. Esa retractación se produjo exactamente el 7 de abril.

En paralelo, RTVE alegó frente a la Junta Electoral Central que la aparición del rótulo obedeció a "un error material, puntual y no deliberado, consistente en la permanencia de un rótulo procedente de una emisión anterior, ajeno a la pieza que se estaba ofreciendo en ese momento". El ente público señaló, además, que "no existió una decisión editorial consciente ni una toma de posición respecto de ningún candidato o formación política".

Por su parte, tras revisar el caso, la JEC avala que fue un error "involuntario" y concluye que se han dado "explicaciones suficientes" sobre el origen del error, "sin que proceda la apertura de expediente sancionador contra RTVE". Se ha acordado, por tanto, el archivo de la denuncia.

La Junta Electoral Central también archiva otras dos denuncias, en este caso contra RNE

Además, la Junta Electoral Central también da carpetazo a otras dos denuncias, referentes a una encuestas electorales en RNE y una entrevista a María Jesús Montero en 'Las Mañanas de RNE' por considerarse, entre otros extremos, que en dicha entrevista se producía una petición expresa del voto.

Respecto a la primera, el 8 de abril RTVE recibió una denuncia planteada por el PP de Andalucía contra RNE por publicar en su cuenta oficial de la red social X encuestas que, a su juicio, "incumplen la normativa electoral y que permiten a una serie de partidos políticos que concurren a las elecciones andaluzas, conocer la opinión de los ciudadanos sobre decisiones cruciales para ellos de carácter electoral".

En cambio, la Junta Electoral considera que no es contraria a la LOREG una actuación "siempre que entre las cuestiones sometidas a los telespectadores no se incluya ninguna pregunta que, directa o indirectamente, trate de averiguar la intención de voto de los telespectadores y que con el resultado que se produzca, no se realicen estimaciones de los resultados electorales".

En este sentido, el organismo esgrime que la documentación que acompaña a la denuncia "muestra que en las publicaciones de la red social X tan sólo figura el dato de las respuestas recibidas a dos preguntas formuladas a la audiencia del programa ‘24 horas’ de RNE en relación con el pacto de la coalición Por Andalucía". Sin embargo, añade, a tenor de dichas preguntas "no es posible deducir ninguna conclusión sobre la intención de voto o las preferencias políticas de los participantes que, por otra parte, y como señala la parte denunciada, no son suficientemente numerosos como para considerar que la publicación pueda tener un valor demoscópico real". Por ello, desestima esta otra denuncia y la archiva.

Por último, acerca de la tercera, el PP la interpuso por la siguiente afirmación de María Jesús Montero en 'Las mañanas de RNE': "El mejor antídoto para que no crezca la ultraderecha es votar opciones progreso que están representadas por las fuerzas de izquierda que son las que componemos ese dique que tenemos que poner ante ese auge de la fuerza de ultraderecha o populista y por tanto votar a las fuerzas de progreso es la mejor forma, la mejor vacuna para evitar ese auge".

A juicio de la Junta Electoral Central, esta declaración no es muy diferente de alguna de las que se contienen en la entrevista hecha a Moreno Bonilla que se acompaña al expediente como la siguiente: "Yo soy partidario de votos de gobiernos centrados, de políticas moderadas, de gobiernos para todos, de respeto al adversario. Yo soy partidario de una política serena y en toda esa ecuación pues, lógicamente, si entra Vox..., pues va a ser muy difícil el poder mantenerla".

Según la JEC, "en ambos casos se emplean términos muy amplios, se habla de bloques u opciones políticas genéricas, pero sin referirse a una formación concreta o a un candidato determinado para los que se solicita el voto". En este sentido, la Junta recuerda que ha requerido siempre una concreción "mucho mayor" para estimar que existe este tipo de petición. Por ello, también ha acordado la desestimación de la denuncia y su archivo, siendo una triple derrota para el PP en su cruzada contra RTVE.



