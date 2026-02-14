La marcha de Manuel por una desconcertante visita y una boda en 'La Promesa': Avance semanal del 16 al 20 de febrero

En el capítulo 776 de 'La Promesa' de este lunes, 16 de febrero, Leocadia pide a Cristóbal que no cuente a Ángela que él es su padre y acuerdan que ella se lo dirá en cuanto sea conveniente. Alonso recibe con gusto al hijo de su difunta hermana, Ciro, quien se queda un tiempo en La Promesa. La relación de Manuel con su primo es más tensa de lo que esperábamos, por parte del recién llegado. ¿Cuál es la razón?

Enora pide permiso a Manuel para marchar a comercializar el motor y él acepta. Ambos convencen a Toño. Martina transmite a las cocineras su angustia por el viaje a Nueva York: es un cambio demasiado grande. Pía le da un último aviso a María Fernández: no puede seguir fajándose, ya no es bueno ni para ella ni para el bebé. Por ello, la doncella y Carlo acuerdan esperar a que pase la boda de Enora y Toño para anunciar su embarazo.

Antes del enlace, aparece una visita muy especial: Virtudes. Teresa anuncia a Cristóbal su llegada y este se muestra más distante con el ama de llaves. Curro, por su parte, informa a Alonso y Lorenzo de su intención de recuperar el título de barón de Linaja.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 777 del martes 17 de febrero

Lorenzo se ríe de Curro ante su intención de recuperar el título de barón. Alonso intenta que su hijo recapacite, pero al ver su cerrazón se compromete a apoyarlo en lo que necesite. Cristóbal se inventa una excusa para pasar tiempo con Ángela, a quien mira con la admiración de un padre. El mayordomo sigue interponiendo distancia con Teresa.

Ciro está resentido con Manuel por su actitud en el entierro de su madre Genoveva. El hijo del marqués pide disculpas... Enora confiesa a Virtudes que ella y Toño se irán de La Promesa para comercializar el motor. Adriano da su apoyo a Curro respecto a sus intenciones de recuperar el título y se muestra devastado por la marcha de Martina. Margarita y Ciro se llevan bien, unidos por su resentimiento hacia Cruz… ¿y hacia el propio Alonso?

María Fernández no aguanta más con la faja y Carlo decide dar el paso: ¡anuncia que van a ser padres delante del servicio! La chica misteriosa que Manuel conoció en la fiesta de los Artiaga… ¡llega a La Promesa! El heredero no puede creer cómo ha logrado encontrarlo.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 778 del miércoles 18 de febrero

La percepción de todo el mundo sobre la chica misteriosa es unánime: es un encanto de mujer, pero Curro se da cuenta de que a su hermano le sucede algo con ella... Lorenzo estalla porque Ángela ha regalado su vestido de boda a Enora. Piensa mover cielo y tierra para impedir que Curro se haga con el título de Barón de Linaja.

Manuel intenta calmar a las cocineras por la inminente marcha de Toño y Enora. María Fernández y Carlo reciben las felicitaciones de casi todos sus compañeros por el embarazo. Los jefes de servicio dan su visto bueno a la noticia, pero creen que deberían haberles avisado antes.

Margarita pide a Alonso que quite a Leocadia el control de las tierras para dárselas a Ciro. El marqués, finalmente, propone a su sobrino llevar la gestión de la finca. Santos confirma a Leocadia que Cristóbal se está distanciando de Teresa… y, además, le dice que María está embarazada.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 779 del jueves 19 de febrero

Alonso “libera” a Leocadia de la responsabilidad de las tierras y ella se lo toma mal. Simona y Candela comentan que María se ha tenido que estar fajando, porque los tiempos de embarazo no cuadran. Pía y Samuel piden a las cocineras que no la juzguen. Manuel felicita a María Fernández por su embarazo y le tiende su brazo para ayudarla en lo que necesite.

Margarita se marcha de La Promesa y se despide de Martina y de Alonso. Piensa que, al menos, su paso allí ha servido para que Leocadia pierda un poco de poder. Teresa pregunta a Cristóbal por su cercanía con Ángela y él le cuenta una mentira respecto a una consulta legal. El ama de llaves encuentra la carta dirigida al mayordomo escrita por Mercedes del Amor.

Al fin, Toño y Enora celebran su boda y se dan un romántico “sí, quiero” delante de sus allegados. ¡Qué vivan los novios! Por su parte, Manuel y la recién llegada comparten un momento de conexión en la iglesia.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 780 del viernes 20 de febrero

La repentina llegada de la misteriosa mujer ha descolocado por completo a Manuel. El heredero necesita marcharse unos días de La Promesa. Carlo y María tienen un momento tierno cuando sienten que el niño que ella lleva en su interior se mueve. A Samuel se le parte el alma al pensar que tendrá que casar a la mujer de su vida con otro.

Después de disfrutar de su noche de bodas, Enora y Toño se despiden de sus allegados. Curro intenta escribir su carta al rey, pero no encuentra las palabras... Ángela resuelve que, primero deben informarse sobre el asunto. Leocadia pide a su hija que se desvincule de la petición de Curro a la Corona, pero ella lo tiene claro: no piensa obedecer.