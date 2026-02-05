Javier Ruiz adquiere un nuevo proyecto fuera de RTVE y explica el motivo por el que toma la decisión de emprenderlo

Javier Ruiz suma un nuevo proyecto profesional que compaginará con su trabajo en 'Mañaneros 360' en La 1, el programa líder de las mañanas en televisión. El periodista acaba de inaugurar su propio canal de YouTube, cuyo principal objetivo es luchar contra los bulos y la desinformación, tan presentes hoy en día.

Ya en su primer vídeo, Javier Ruiz hace una auténtica declaración de intenciones: "Estamos en guerra, en guerra contra la verdad y contra la información, y esta guerra es grave". "No la hemos pedido, pero hay que combatir contra el ruido de tantas mentiras, de tantas bombas de humo y de tanta desinformación. Así que vamos a intentar hacer eso desde aquí", asegura el presentador de TVE en el vídeo, que también ha compartido en sus redes sociales.

"Bienvenidos a una trinchera por la verdad y una batalla contra los prejuicios, mentiras y desinformación, que vamos a cargar de una munición que habéis visto en televisión, algunos de los vídeos que veis en radio, escucháis y otros que serán propios de aquí. Bienvenidos a este canal, pretende ser eso, una trinchera por la verdad", concluye Javier Ruiz en su primer vídeo de Youtube.

Javier Ruiz triunfa cada día en 'Mañaneros 360'

Poco después de este anuncio, el periodista ha regresado a las redes sociales para agradecer a todos sus seguidores que se han suscripto al canal: "Muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo a mi nuevo canal de YouTube. Y muchas gracias por compartirlo para dar a conocer esta trinchera desde la que haremos periodismo con rigor, datos y desmontando noticias falsas".

Y es que, si algo caracteriza a Javier Ruiz es su lucha continua contra los bulos y la desinformación. Algo que hace a diario en 'Mañaneros 360', donde aporta datos para desmentir esas falsedades que corren como la espuma por las redes sociales y por otros medios de comunicación. Esto es muy valorado por la audiencia, que han convertido al matinal en el más visto en su franja de emisión.

De hecho, La 1 ha liderado la franja matinal en enero con un gran 16,6% de share, anotando así su mejor audiencia de los últimos 17 años. De esta forma, 'Mañaneros 360', conducido por Javier Ruiz y Adela González, ha alcanzado su récord histórico este mes de enero, anotando un 16,4% de cuota de pantalla y 562.000 espectadores, mejorando su promedio en esa misma franja respecto a enero de 2025 en 7,5 puntos.