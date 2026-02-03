Muere Aurora Sánchez, mítica actriz de 'Ana y los 7' y 'Acacias 38' entre otras series, a los 66 años de edad

El mundo de la interpretación vuelve a teñirse de luto. Tal y como ha anunciado la Unión de Actores y Actrices, la actriz Aurora Sánchez ha fallecido a los 66 años de edad este martes.

La intérprete fue muy conocida por interpretar a Manuela, la mítica cocinera de 'Ana y los 7' en TVE. También en la cadena pública formó parte del elenco artístico de 'Acacias 38' dando vida a Paciencia en 64 episodios.

A lo largo de su carrera, Aurora Sánchez integró el reparto de otras series como 'El botones sacarino', 'Policías, en el corazón de la calle', 'Lalola' y 'Pequeñas coincidencias'.

Además, Aurora Sánchez dio el salto al cine con películas como 'Bajo el mismo cielo', 'Maktub' y 'Mi otro John', que fue su último trabajo conocido. Mientras que en teatro tuvo una prolífica carrera con obras como 'La casa de Bernarda Alba', 'Arizona', 'Como te mueras te mato', 'El apagón', 'Cancún' o la reciente 'La madre que me parió'.

Por el momento, se desconocen las causas de su prematura muerte a los 66 años. "Desde la Unión de Actores y Actrices, nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. DEP", añaden en el comunicado.