Estos son los 2 potentes invitados que confirma hoy 'La Revuelta' de David Broncano para este miércoles 4 de febrero

Tras abrir la semana con la visita de Leiva y suspender su emisión este martes, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. Después de la visita del viejo amigo del programa, el espacio de David Broncano quedó fuera de la programación de La 1 este martes con motivo del partido de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Albacete, evitando saltar al prime time de la cadena como en otras ocasiones.

La visita del intérprete del lunes se tradujo en un 11.6% de share y 1.534.000 espectadores frente al 14.1% de share y 1.881.000 espectadores que consiguió 'El Hormiguero' gracias a la visita de Mika. Por su parte, 'First Dates' anotó un 9.9% de cuota de pantalla y 1.304.000 seguidores, consolidándose en el access prime time de Telecinco.

Los invitados de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, miércoles 4 de febrero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus dos hijas, que regresarán al espacio de Antena 3 para presentar 'El capitán en Japón', su nuevo road-show familiar. Por su parte, David Broncano contará con dos nuevos invitados en su programa.

Por un lado, David Broncano recibirá en 'La Revuelta' al personaje del momento: el escritor David Uclés, que acaba de recibir el Premio Nadal y publicar su nueva novela 'La ciudad de las luces muertas' tras el gran éxito que ha cosechado con su primera novela, 'La península de las casas vacías'. Por si fuera poco, el escritor está en boca de todos después de la polémica con Arturo Pérez-Reverte tras haber rechazado participar en las jornadas que había organizado sobre la Guerra Civil por no querer coincidir en un mismo congreso con Aznar e Iván Espinosa de los Monteros.

Por otro lado, otro que volverá al plató de 'La Revuelta' será el presentador y actor Arturo Valls, que la semana pasada estrenó el especial 'CrossoBAR' en el prime time de La 1.