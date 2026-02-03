El 'Telediario' de Pepa Bueno, obligado a cambiar de horario y a recortar su duración en la parrilla de La 1 de TVE

Debido al partido de Copa del Rey que se va a disputar entre el Albacete y el FC Barcelona, previsto para las 21:00 horas de este martes 3 de febrero, La 1 de RTVE tiene que modificar parte de su programación regular. Y ahí entra también la oferta informativa, ya que la segunda versión del 'Telediario', con Pepa Bueno al frente, se verá afectada de lleno.

Como suele ocurrir cada vez que se emite fútbol, cambiará completamente de horario y, además, se transformará en una edición reducida prácticamente a sumario. Y es que el primer tiempo del choque deportivo ocupará la franja en la que se ofrece el espacio informativo en su totalidad.

Por tanto, el 'Telediario 2', presentado y dirigido por Pepa Bueno, se relegará a las 21:45 horas tal y como se indica en la guía de programación; encajándose justamente en el descanso del partido. Partido que, a partir de las 22:00 horas, se reanudará con su segunda parte.

En este caso, provocará que 'La Revuelta' se quede sin emisión este martes, pues, como ya sucedió en enero, La 1 de RTVE ha preferido dar descanso al programa de David Broncano antes que programarlo en prime time, que es lo que precisamente ocurría siempre que el fútbol invadía su franja de emisión original.

Esta vez, la cadena pública ha decidido lanzar 'Rescate al límite' después del Albacete-Barcelona (22:50 horas). Se trata de un documental de una única emisión que narra el accidente mortal sufrido por Juanjo Garra en 2013 cuando intentaba alcanzar la cima del Dhaulagiri, uno de los ochomiles de la cordillera del Himalaya más peligrosos.

Utilizando imágenes inéditas grabadas por los protagonistas, 'Rescate al límite' cuenta minuto a minuto la compleja y arriesgada operación de salvamento que resultó sin éxito ya que el alpinista perdió la vida en aquella expedición finalmente.

Por otro lado, hay que destacar que 'Aquí la tierra', el espacio divulgativo comandado por Jacob Petrus, también se verá afectado por la retransmisión del partido. No se cancelará su emisión como en el caso de 'La Revuelta', pero sí se reducirá a la mitad de su duración, que irá de 20:25 a 20:45 horas; momento en el que arrancará la previa.

Así queda la programación de La 1 de RTVE este martes: