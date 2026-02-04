Confirmado por un actor de 'Valle Salvaje': TVE ya tiene tomada una decisión sobre su futuro con una temporada 4

Se avecina un "febrero difícil de olvidar" en 'Valle Salvaje' tal y como ya promociona TVE. Y es que la serie de La 1 vivirá tres acontecimientos que lo cambiarán todo: por un lado la ansiada boda de Adriana y Rafael (Rocío Suárez de Puga y Marco Pernas), el nacimiento de su hijo, y una inesperada muerte.

Otro de los cambios que se avecinan en la serie es la abdicación de José Luis (José Manuel Seda) en su hijo Rafael. Un asunto sobre el que el actor se ha pronunciado en una entrevista para Moobys en el photocall de los Premios Carmen.

"El duque ha cedido el título a su hijo. Se ha visto obligado y ahí está, 'penando' por ello", asevera José Manuel Seda. "De momento se ha visto obligado, si vuelve a recuperar el título o no... No se sabe", prosigue diciendo sobre lo que se verá en los próximos episodios de 'Valle Salvaje'.

"Él siempre se revuelve con el destino. No suele tomar las decisiones adecuadas, pero quién sabe", añade el actor sobre su personaje. Y es que sin duda José Luis va a dar mucho que hablar en los próximos episodios por su guerra con Dámaso y Mercedes.

Por otro lado, José Manuel Seda se muestra muy feliz por el rendimiento que está teniendo 'Valle Salvaje' tanto en España como en Latinoamérica gracias a su emisión en Netflix. "Valle Salvaje ya se ha asentado en la programación. Me llegan mensajes de todo América; allí también se está viendo y siguiendo con mucho interés. La mayoría de los comentarios son de allí; casi más que de aquí", asegura en esta entrevista.

En este sentido, además, José Manuel Seda ha adelantado que 'Valle Salvaje' ha sido renovada por TVE por una nueva temporada. Cabe recordar que actualmente, TVE emite la tercera temporada que consta de 180 capítulos, de los cuales aún quedan por emitir más de 70, es decir unos cuatro meses.

Pero con esta renovación, la ficción creada por Josep Cister y producida por Bambú Producciones se asegura su continuidad en las tardes de La 1 hasta mínimo dentro de un año en la primavera-verano de 2027 porque la cuarta temporada estará compuesta por 240 episodios según ha avanzado el intérprete.