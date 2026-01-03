Sobremesa y tarde horribilis en Telecinco: 'Vamos a ver' y 'El Tiempo Justo' caen a mínimo histórico de audiencia

Telecinco ha arrancado el 2026 incluso peor de lo que acabó el 2025. Tras firmar el peor mes de diciembre de su historia (8,4%), en los primeros días de enero promedia un 7,1% después del catastrófico 6,2% anotado el día de Año Nuevo -su segunda peor cuota histórica- y del escueto 8% mediado este viernes.

Y en esa maltrecha media repercutieron dos grandes flaquezas de la programación regular del canal. Por un lado, 'Vamos a ver', el programa de Patricia Pardo en sobremesa presentado ayer por Adriana Dorronsoro. Y por otro, 'El Tiempo Justo', conducido por Alfonso Egea y César Muñoz durante el periodo de descanso que se ha tomado Joaquín Prat.

Ambos formatos se pusieron de acuerdo para caer a mínimo histórico este 2 de enero, con resultados innegablemente insostenibles para una empresa que no levanta cabeza y que no lo hará si se continúa con ofertas registrando datos tan pobres, incluso dramáticos, que se sitúan por debajo de una media del canal que ya de por sí es demoledora.

'Vamos a ver' obtuvo un ínfimo 7,3% de share medio y 462.000 telespectadores en la sobremesa. Se trata del peor resultado para el magacín tanto sin tenemos en cuenta el histórico de las dos primeras temporadas como el de la tercera, que arrancó en septiembre con Patricia Pardo y reformulada en una versión reducida de 13:30 a 15:00 horas.

Iguala la cifra registrada el 22 de diciembre, cuando también marcó un desastroso 7,3%. En este caso, el dato estuvo claramente condicionado por la natural arrasada de La 1 de TVE gracias a la retransmisión del Sorteo de la Lotería de Navidad. Recordemos que en aquella jornada 'El programa de Ana Rosa' también cayó a mínimo con un pírrico 5,3%.

Eso sí, esos 462.000 televidentes congregados en la entrega de este viernes, que contrastan con los 1,4 millones de 'La ruleta de la suerte' (20,2%), su principal rival, colocan a 'Vamos a ver ante su peor número en miles. Algo por lo que deberían saltar todas las alarmas en Mediaset.

Posteriormente, 'El Tiempo Justo' prolongó esa mala racha. El programa vespertino, anclado en torno al 8% de share regularmente y con solo dos emisiones en el doble dígito de las 82 ofrecidas hasta el momento (10,2% el 21 de octubre y 10,1% del 8 de septiembre, día del estreno), también se desplomó a mínimo histórico con un fulminante 7,5% y poco más de 600 mil telespectadores de media.

El formato, a cargo de la compañía presidida por Ana Rosa Quintana, llegó en septiembre para mejorar a 'Tardear'. Objetivo que no se ha cumplido, bajando en numerosas ocasiones de la barrera del 8%: con un 7,6% el 24 de septiembre, un 7,9% el 30 de septiembre y el 3 de octubre, un 7,6% el 31 de octubre, un 7,8% el 18 de diciembre o un 7,6% el 26 de diciembre.

Sin embargo, el 7,5% del programa de este 2 de enero demuestra que 'El Tiempo Justo' no tiene suelo, convirtiéndose en una gran rémora para Telecinco a pesar de que, sorprendentemente, ha renovado hasta junio. De hecho, este viernes fue lo menos competitivo y visto de toda la tarde de la cadena, por detrás de 'El diario de Jorge' (8,9%) y del cancelado concurso 'Agárrate al sillón' (7,9%).