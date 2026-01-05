'Malas Lenguas' anuncia un importante cambio en su emisión en TVE este lunes con un programa especial

Este lunes 5 de enero, La 1 de TVE vuelve a alterar su programación de tarde con motivo de la retransmisión de la Cabalgata de Reyes con Ana Prada y Javier de Hoyos. Así, tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' desaparecen de la parrilla.

Así, este lunes 5, La 1 ha decidido prolongar la emisión de 'Directo al grano' en algo más de media hora pasando a emitirse de 15:55 a 18:15 horas para enlazar directamente con la retransmisión de la Cabalgata y no tener que emitir un capítulo corto de 'Valle Salvaje'.

La retransmisión de la Cabalgata se alargará hasta las 21:00 horas por lo que sus magacines también se verán obligados a quedarse fuera de la parrilla. Pero 'Malas Lenguas' si que se emitirá en La 2 y lo hará además con un programa muy especial en un horario muy diferente.

Así, tras tener que retirar el segundo bloque de 'Malas Lenguas' en La 1, TVE ha decidido alargar este lunes el programa de Jesús Cintora en La 2. El espacio producido por Big Bang Media pasará a emitirse de 17:40 a 21:00 horas en La 2 con una edición especial en la que se analizará todo lo sucedido en Venezuela con la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU.

De esta manera, por primera vez, 'Malas Lenguas' y 'Directo al grano' competirán unos minutos haciendo que La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media vean como sus dos formatos de actualidad se enfrentan en ambos canales de TVE.

Así queda la parrilla de tarde de La 1 este lunes 5 de enero:

15:00 horas - 'Telediario 1'

15:35 horas - 'Deportes 1'

15:40 horas - 'El Tiempo'

15:45 horas - 'Informativo Territorial 2'

15:55 horas - 'Directo al grano'

18:15 horas - Cabalgata de Reyes 2026

21:00 horas - 'Telediario 2'

Así queda la parrilla de tarde de La 2 este lunes 5 de enero: