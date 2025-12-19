'La Promesa', avance capítulo del viernes 19 de diciembre: La maniobra de Alonso para truncar la boda

Ángela comienza un tratamiento que altera su estado y Lorenzo comprueba su efecto; Curro logra visitarla gracias a Pía y la acompaña mientras se adormece. Jacobo regresa al palacio y se reencuentra con su prometida. ¿Habrá aclarado ya sus sentimientos? Teresa se acerca a sus compañeras, pero discute con Vera y Pía. Cristóbal le recuerda que ahora debe actuar como jefa.

Lope recibe una oferta de trabajo que, finalmente, rechaza para poder quedarse junto a Vera, mientras que Simona, Candela y el propio cocinero celebran el éxito de Madame Cocotte. María Fernández sufre un desvanecimiento mientras cuida a los bebés y Carlo entra en pánico. Enora nota a Toño algo distante y Manuel la confronta tras revelarle que Toño descubrió una carta comprometedora en su bolso. ¿Quién es ella en realidad?

Avance de 'La Promesa' del capítulo del viernes 19 de diciembre

Enora confiesa la verdadera y única razón por la que llegó a La Promesa. Mientras, María Fernández se recupera de su pequeño desvanecimiento. Samuel quiere llevarla al médico, pero ella lo rechaza. Lorenzo presiona a Lope exigiendo un banquete memorable.

Simona y Candela confiesan su cansancio por el ritmo exigente en vísperas de la boda. Teresa se distancia cada vez más de sus compañeras y estrecha su vínculo con Cristóbal.

Martina evita la conversación sobre su relación con Jacobo... Curro visita a Ángela, quien se muestra drogada y ausente. Suplica a Manuel que impida la boda, pero fracasa. ¡Esta vez es Alonso quien ofrece al capitán un 25% de La Promesa a cambio de desistir! ¿Aceptará Lorenzo?