Javier Ruiz se harta y pone contra las cuerdas a Mónica García en directo en TVE: "Contésteme a la pregunta"

Javier Ruiz ha entrevistado a Mónica García en 'Mañaneros 360' después de que Yolanda Díaz levantara la voz y deslizara la posibilidad de retirar su apoyo al PSOE tras los escándalos de corrupción y los casos de presunto acoso sexual que rodean al partido.

"El presidente dice 'no' a la remodelación y Yolanda Díaz dijo que, si no hay remodelación, portazo. No va a haber remodelación, ¿va a haber entonces portazo?", le ha preguntado directamente el comunicador a la Ministra de Sanidad y política de Más Madrid, uno de los partidos que integran la coalición Sumar.

"Nosotros lo que decimos es que tenemos un PSOE que está en shock y que tiene que reinventarse y limpiar su casa. Y lo que tenemos que hacer es seguir con una acción de Gobierno progresista. Y para ello, lo que tenemos que hacer es impulsar las medidas que desde los diferentes ministerios de Sumar estamos impulsando. Estamos haciendo que este Gobierno llegue a los límites de que ponga en marcha las medidas que están haciendo que mejoren la vida de las personas. Para eso hemos venido nosotros a la política", ha respondido tajante García.

"¿Este ultimátum era de Yolanda Díaz o era de Sumar? ¿A usted le consultaron?", le ha cuestionado Javier Ruiz para comprobar si fue algo unidireccional de la vicepresidenta o una decisión de partido consensuada. "Hoy los partidos que integramos la coalición de Sumar hemos pedido explicaciones al presidente del Gobierno y al PSOE como llevamos haciéndolo por los últimos casos que son absolutamente escandalosos, pero también hemos solicitado acción de Gobierno. Somos los ministerios de Sumar los que estamos impulsando y los que queremos seguir impulsando medidas que son progresistas", ha replicado Mónica García, saliéndose por la tangente por completo.

"No le pregunto eso, ministra. Le estoy preguntando no por cómo es la relación hacia fuera con el PSOE, sino cómo es la relación dentro de Sumar. ¿Usted conocía el ultimátum antes de que lo lanzara Yolanda Díaz? ¿Le consultaron el movimiento?", le ha confrontado de nuevo el periodista de La 1 de TVE.

"Yo solo puedo responder por los partidos que configuramos el espacio de Sumar. Ayer tuvimos una reunión muy larga en la que decidimos que tenemos que seguir impulsando las medidas progresistas desde el Gobierno", ha reiterado por enésima vez Mónica García, que no solo no contestaba a la pregunta de Javier Ruiz, sino que además repetía su calculado discurso una y otra vez.

"Sí, pero no me contesta ministra. Perdóneme, que usted me conoce y yo le tengo todo el respeto, pero contésteme a la pregunta. ¿Usted conocía ese ultimátum de Yolanda Díaz antes?", le ha encarado el comunicador, hastiado de las evasivas de la ministra. "Me vas a disculpar, pero yo ayer estuve siete horas reunida con los sindicatos y no conocía ese ultimátum", ha acertado a decir ella.

"El ultimátum es del viernes, no es de ayer, es del viernes. Lo lanza la vicepresidenta del Gobierno en un medio de comunicación, no en un Consejo de Ministros. Dice que no lo conocía. ¿Pero lo comparte?", ha profundizado Javier Ruiz sin éxito.

"Vuelvo otra vez a lo mismo. Es que yo pertenezco a un partido que se llama Más Madrid y que forma parte de la coalición Sumar. Los partidos de esa coalición hemos estado reunidos para ver cómo afrontar esta crisis del PSOE y nuestra respuesta es clara: exigimos explicaciones y que limpie su casa. ¿Por qué tenemos que pagar los ministros de Sumar, que hemos hecho las cosas bien, los platos rotos del PSOE? Yo respondo por Más Madrid", ha zanjado Mónica García, dejando claro que no iba a satisfacer la pregunta de Ruiz.