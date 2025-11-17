Pepe Rodríguez destapa la razón real por la que Eva González fichó por 'MasterChef' y lo abandonó

Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera se han convertido en el trío por excelencia de la televisión gracias al papel que desempeñan como jueces de 'MasterChef'. Además de ejercer como miembros del jurado, también desempeñan la labor de conductores del programa, desde que Eva González decidiera dejar de presentarlo, en el año 2018.

La que fuera Miss España tomó esa difícil decisión para unirse al equipo de 'La Voz'. En aquel momento, no se supieron los motivos que llevaron a la exmodelo a abandonar el talent culinario de TVE. No ha sido hasta ahora, siete años después, cuando Pepe Rodríguez ha desvelado lo que hubo detrás de la marcha de Eva González.

Ha sido en el podcast 'La escalera roja', donde ha explicado que el papel de su compañera fue muy importante para que 'MasterChef' se convirtiera en lo que es hoy. La cadena pública la eligió a ella para que guiase el trascurso del programa, debido a que ninguno de los jueces contaba con la suficiente experiencia televisiva.

Pepe Rodríguez cuenta la verdad de la marcha de Eva González

"El motivo por el que entró Eva a 'MasterChef' es porque no se fiaban de nosotros, eso es así. Eva es una profesional y una presentadora", reconoce Pepe Rodríguez. Aunque en otros países donde se emite este programa no cuentan con la figura del presentador, en España, el chef considera que "el tirón" de la sevillana fue clave para hacer despegar el formato, ya que, según él, "éramos tres imbéciles" bromea, haciendo referencia a Jordi, Samantha y él mismo.

En el podcast, Pepe Rodríguez también ha confesado que, tras unos años, la confianza tanto de él como de sus compañeros frente a la cámara había crecido. Motivo por el cual, TVE decidió prescindir de presentador. finalmente, Eva González decidió abandonar 'MasterChef' para dar el salto a 'La Voz', y porque, los jueces ya se veían capacitados para tomar las riendas del programa.

"Ya sabemos hacer la presentación del programa. Eva también se dio cuenta y se decía: 'estos tíos tiran solos'. Tuvo la oportunidad y se fue. Hizo muy bien", sentencia el chef castellano-manchego. Actualmente, el talent culinario sigue triunfando en la televisión pública en todas sus versiones, tanto en el 'MasterChef' de anónimos, como en el Celebrity o el Junior que se emite en navidades.