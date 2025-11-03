'La Promesa', avance capítulo del martes 4 de noviembre: El plan secreto de Ángela con Curro que lo cambia todo

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes 3 de noviembre, Ángela impone un ultimátum a su madre: o le deja hacer el viaje con Curro o no habrá boda con Beltrán. El recién llegado decide ser sincero con la que acabará siendo su esposa, revelándole que Leocadia le ofreció una suculenta dote.

Lope y sus compañeros confirman que sus recetas y las del Madame Cocotte que aparecen en el periódico son casi idénticas. Este hallazgo pone en alerta. Toño intenta abordar el asunto de su relación con Enora, pero ella pone distancia… Jacobo se enfada con Martina por haber olvidado que tenía una cita con él, aunque Adriano intenta disculparla.

Por su parte, Petra está comprometida con demostrar su valía a Cristóbal, pero sigue renqueante. Samuel tiene que intervenir para echarle una mano. Y María Fernández se enfrenta a un gran riesgo, incluso de muerte, si quiere abortar.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 708 - Martes 4 de noviembre

Manuel entrevista a Don Luis como posible ensamblador y, tras consultarlo con Enora y Toño, se inclina por Ambrosio, pese al desacuerdo entre sus ayudantes. Jacobo se desahoga con Beltrán por su crisis con Martina. Finalmente, se reconcilia con ella y presencia cómo Adriano recibe una nueva carta de Catalina.

Leocadia no tiene más remedio que autorizar un viaje de despedida entre Curro y Ángela, que realmente esconde un plan secreto de fuga de la joven con el lacayo. Esto sería cambiar sus vidas por completo. Beltrán, ajeno a la petición de Ángela, cree que están organizando su boda, algo que acaba confesando a Jacobo. Curro se entera de que María Fernández está embarazada, pero Pía le pide que no intervenga.

Simona, Candela, Vera y Lope deciden investigar la publicación no autorizada de las recetas en el periódico. Petra intenta ocultar su creciente debilidad física, aunque es evidente que no está recuperada del todo.