'La Promesa': Quién es Luis Maesso, el nuevo actor que revolucionará la serie con el personaje de Beltrán

Llegan aires nuevos a 'La Promesa' de la mano de un nuevo personaje que estará interpretado por el actor Luis Maesso. Es el nuevo gran fichaje de la serie producida por RTVE y Bambú. Y decimos "gran" porque su papel va a ser clave en las próximas semanas, alterando las tramas y la vida de veteranos personajes.

En su caso, llega a 'La Promesa' para interpretar a Beltrán, un personaje que irrumpe en palacio en el capítulo de este mismo martes, 14 de octubre, con la finalidad de cambiar radicalmente la vida en algunos miembros de la familia Luján en una etapa repleta de cambios en la ficción con motivo de la recta final de la cuarta temporada.

'La Promesa', avance semanal del 13 al 17 de octubre

Su incorporación vendrá a equilibrar las sonadas marchas de Pepe Nufrio, el interprete que ha dado vida al hermano Vera, Carmen Asecas (Catalina de Luján) o Carlos de Austria (Ricardo Pellicer). Todo, en un año que ha dejado muchas salidas más como la de Joaquín Climent (Rómulo), Ana Garcés (Jana) y Eva Martín (Cruz). Estas dos últimas muy duras para 'La Promesa', con la duda de qué pasará con el personaje de Petra (Marga Martínez).

E insistimos: el papel que va a encarnar Luis Maesso como Beltrán no será secundario ni mucho menos. Cargado de secretos del pasado, entrará de lleno en un triángulo amoroso que dará que hablar (y de qué manera) entre los espectadores de 'La Promesa'.

Beltrán aparece en los dominios de los Luján como amigo de Jacobo, el prometido de Martina. Y resulta ser un joven encantador con muchas cosas en común con Ángela. Al percatarse de ello, Leocadia se movilizará para que se case con su hija. Es decir, la señora de Figueroa verá a Beltrán como la última solución para evitar la boda con Lorenzo.

Por su lado, Beltrán se quedará muy afectado al descubrir que Ángela está prometida con el capitán. Esto le unirá mucho a ella mientras Curro queda en una posición cada vez más imposible. Sobre todo cuando Leocadia le pida un demencial sacrificio: que le ayude a casar a la joven con ese muchacho. Sin duda, Beltrán pondrá del revés el romance prohibido de 'La Promesa'.

Luis Maesso no es muy conocido por el público pero tiene carrera en el mundo del teatro y televisión. Se ha formado en el teatro musical y ha trabajado para el Teatro de la Zarzuela hasta en cinco ocasiones. En lo audiovisual, el actor madrileño ha participado en series como 'Maricón Perdido' (HBO Max), 'La Templanza' (Prime Video) o 'Los Pacientes del Doctor García' (RTVE y Netflix), la adaptación de la novela de Almudena Grandes.

Sin embargo, será con 'La Promesa', la exitosa serie vespertina de La 1 de TVE, donde Maesso se dará a conocer al gran público. Este gran salto interpretativo le permitirá un mayor desarrollo y enriquecimiento profesional.