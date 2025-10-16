'La Promesa', avance próximo capítulo del viernes 17 de octubre: Curro, con un pie en la cárcel

La llegada de la carta de Catalina a La Promesa genera alivio en algunos y preocupación en otros, especialmente en Adriano. Leocadia defiende la decisión de Catalina de priorizar su recuperación. ¿Pero es la muchacha la verdadera autora de esa misiva?

Por su parte, Enora se lesiona trabajando en el prototipo y debe retirarse a casa, pero al día siguiente desaparece misteriosamente, desconcertando a Toño y a Manuel, al que le vuelven a surgir las sospechas.

Teresa confronta a Vera por mentir sobre su visita fallida a casa de los duques de Carril, lo que ahonda la ruptura con Lope, quien no logra hacerla entrar en razón sobre sus sentimientos y su bienestar.

Samuel relata al doctor Salazar todo lo ocurrido durante la enfermedad letal de Petra, que parece ir recuperándose poco a poco. El médico tiene buenos pronósticos para ella, aunque debe mantener un estricto reposo para evitar recaídas.

Curro está totalmente destrozado tras la petición de Leocadia de apartarse para que Ángela se case con Beltrán, y no sabe cómo actuar. Lo que no se espera es que ese no es el único sacrificio que le pedirá la señora de Figueroa. Ahora, le propone que interceda para que esa boda se materialice.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del viernes 17 de octubre

El tiempo pasa y Leocadia espera que Curro actúe cuanto antes después de su petición de convencer a Ángela para que se case con Beltrán. Curro no acepta semejante proposición en un primer momento, pero la señora de Figueroa le pone entre la espada y la pared: o convencer a Ángela o ir directo a la cárcel. ¿Qué decidirá el joven finalmente?

Adriano, pese a la nueva carta de Catalina, sigue sin tranquilizarse del todo. María Fernández trata de hacerle ver lo positivo. ¿Conseguirá que cambie de opinión?

Lorenzo presiona a Leocadia con los preparativos de la boda y ambos emprenden la confección de la lista de invitados. Martina descubre que Leocadia ha contratado a un detective porque Adriano quiere darle la carta de Catalina para su investigación. Manuel y Toño reciben la pieza que esperaban: ¡ya pueden ensamblar el motor!