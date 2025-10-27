'La Promesa', avance del próximo capítulo que se pospone al jueves 30 de octubre: Un ultimátum y un aborto

Este lunes, 27 de octubre, hemos visto en 'La Promesa' cómo Martina intenta recomponer su relación con Jacobo celebrando una cena íntima, pero fracasa. Ángela se desahoga con Curro y Alonso sobre su situación con Lorenzo, y desarrolla un vínculo más fluido con Beltrán, a quien Leocadia le ofrece una generosa dote a cambio de aceptar el casamiento.

La señora de Figueroa confirma que Catalina no pudo enviar la carta y sospecha de alguien del entorno. ¿Estará en lo cierto? Por su lado, Simona y Candela logran que Toño reconsidere su postura sobre Enora, aunque Manuel sigue sin confiar en ella.

María, que ha confesado que está embarazada, se siente indigna y sucia por lo que ocurrió la noche de marras en las fiestas de Luján. Pero Samuel, mostrándose comprensivo, intenta levantarle el ánimo para que no tenga esos pensamientos.

Cristóbal desoye la petición de Pía de aflojar con Petra y, siguiendo órdenes de Leocadia, le informa de que no puede seguir en su puesto como ama de llaves de La Promesa en ese estado.

*Este martes y miércoles 28 y 29 de octubre no habrá capítulos de 'La Promesa' con motivo del Suecia-España de la UEFA Womens Nation League y por el Funeral de Estado por las víctimas de la DANA.

Avance de 'La Promesa' del jueves 30 de octubre

El tiempo corre para Petra: Cristóbal le da un ultimátum de unos pocos días para demostrar su valía como ama de llaves o será despedida. Manuel, finalmente, decide darle una nueva oportunidad a Enora y la trae de vuelta al hangar para seguir trabajando. Toño, por su parte, le pide tiempo a la joven para recuperar la confianza.

Simona y Candela insisten a Lope en que debería publicar un libro con sus recetas ilustradas. María Fernández confiesa a Pía que ha tomado una decisión: quiere abortar. Ángela sigue esquivando a Lorenzo como puede y Curro decide tomar una drástica decisión para ayudar a la joven a continuar con el plan de su madre. ¿De qué se trata?