'La Promesa', avance del martes 14 de octubre: El órdago de Leocadia a Curro con la ayuda de un nuevo personaje

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes, 13 de octubre, Curro se ha enfrentado a las consecuencias del intento de robo tras se pillado por Leocadia. Y Manuel ha utilizado el avión de su amigo para traer a palacio el suero que puede salvar a Petra cuanto antes, pero parece que la medicina no surte efecto, siendo esto todo un varapalo. Todos en el servicio se preparan para lo peor.

Lope y Teresa no han sido capaces de advertir a Federico de que Vera se dirige hacia el palacio de sus padres. Y Leocadia, aceptando la petición de su hija, ha buscado una prórroga, pero Lorenzo le insiste una vez más en que planifique su boda con Ángela: el enlace será en tres meses.

Pía ha recibido una carta de Ricardo en la que explica los motivos de su marcha. Y Enora no tiene la cabeza en su futura boda con Toño, sino en algo más misterioso que tiene que ver con una extraña llamada telefónica. ¿De quién se tratará?

Avance de 'La Promesa' del capítulo del martes 14 de octubre

Enora miente sobre la llamada que acaba de hacer y les dice a Toño y Manuel que el propietario de la casa ha decidido no alquilársela. Cuando por fin Vera vuelve, ésta se muestra hermética sobre lo que ha hecho. Petra no mejora, pero tampoco empeora. De hecho, consigue superar la noche, lo que supone un rayo de esperanza para todos.

Adriano sigue sin levantar cabeza y ni Martina ni Alonso saben qué hacer para animarlo. Jacobo, con la ayuda de Leocadia, sigue revirtiendo todos los cambios implementados por Catalina, lo que contraría a Martina, que les pide que no le digan nada a Adriano de todo esto.

Lorenzo no va a darse por vencido e insiste en acompañar a Ángela a recoger al amigo de Jacobo, pero la joven consigue evitarlo. Beltrán, que así se llama el amigo, resulta ser un joven encantador con muchas cosas en común con Ángela. Leocadia, por su parte, pide a Curro un sacrificio para evitar la boda de su hija y el capitán. Leocadia lanza un órdago a Curro para que la ayude a casar a Ángela con Beltrán.