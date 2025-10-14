'La Promesa', avance capítulo del miércoles 15 de octubre: El sacrificio que Leocadia propone a Curro

En el capítulo de 'La Promesa' de este martes hemos visto cómo Enora miente sobre la llamada extraña que acaba de hacer y les dice a Toño y Manuel que el propietario de la casa ha decidido no alquilársela.

Cuando por fin Vera vuelve, ésta se muestra hermética sobre lo que ha hecho. Y Petra no mejora, pero tampoco empeora. De hecho, consigue superar la noche, lo que supone un rayo de esperanza para todos.

Mientras, Adriano sigue sin levantar cabeza y ni Martina ni Alonso saben qué hacer para animarlo. Jacobo, con la ayuda de Leocadia, sigue revirtiendo todos los cambios implementados por Catalina, lo que contraría a Martina, que les pide que no le digan nada a Adriano de todo esto.

Por su lado, Lorenzo no va a darse por vencido e insiste en acompañar a Ángela a recoger al amigo de Jacobo, pero la joven consigue evitarlo. Beltrán, que así se llama el amigo, resulta ser un joven encantador con muchas cosas en común con Ángela.

Por último, Leocadia pide a Curro un demencial sacrificio para evitar la boda de su hija y el capitán. Descúbrelo en el avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles, 15 de octubre que te ofrecemos en El Televisero.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles 15 de octubre

Leocadia lanza un brutal órdago a Curro para que la ayude a casar a Ángela con Beltrán y así evitar la boda con Lorenzo. ¿Aceptará el lacayo semejante sacrificio? El muchacho queda en una posición imposible con esa propuesta de la señora de Figueroa.

Vera responde con frialdad a quienes se preocupan por ella, dejando tras de sí solo malestar. Mientras tanto, Petra recupera la consciencia, lo que da esperanzas, pero su estado sigue siendo crítico.

De la esperanza al éxito: Manuel, Enora y Toño celebran que han terminado el diseño de su nuevo motor. Beltrán, por su parte, se queda muy afectado al descubrir que Ángela está prometida con Lorenzo.

En paralelo, Adriano intenta recomponerse de sus penas, pero la llegada de una carta de Catalina lo descoloca por completo.