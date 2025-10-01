'La Promesa', avance capítulo del jueves 2 de octubre: Un chantaje desata una marcha por la fuerza

La vuelta de Pía a La Promesa se antoja complicada. Leocadia interviene para evitar que Alonso se meta en el asunto después de que éste desautorizara a Cristóbal Ballesteros y lo consigue, como todo lo que se propone.

Si inesperado fue el adiós de Catalina, también lo es la decisión dramática que Adriano anuncia al marqués: marcharse con sus hijos. En paralelo, la salud de Petra sigue siendo un drama, y ni siquiera los masajes de María Fernández consiguen ayudarla. El temor a su muerte se empieza a extender.

Por su parte, Curro y Ángela necesitan si quieren un futuro juntos, pero la pareja no pierde la esperanza. Más decepcionada que nunca se muestra Leocadia con su hija cuando esta intenta acercar posturas. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta conversación?

Avance de 'La Promesa' capítulo del jueves 2 de octubre

Adriano contempla marcharse de La Promesa con sus hijos tras la partida de Catalina, generando alarma en toda la familia. Manuel intenta recomponer su amistad con Toño y le promete que no seguirá investigando a Enora.

Petra, por su parte, sufre un grave deterioro de salud que preocupa cada vez más a sus compañeros. Federico enfrenta la verdad sobre su padre y se alía con Lope para proteger a Vera. Mientras, el servicio se rebela contra el régimen de faltas impuesto por Cristóbal, al que Ricardo le ruega, sin éxito, que permita a Pía volver.

Los planes de fuga de Curro y Ángela peligran tras el chantaje emocional de Leocadia. Por ello, el muchacho propone marcharse él lejos a cambio de que la señora de Figueroa acceda a que Ángela no se case con el capitán. Una decisión muy dura para el joven Expósito.