'La Promesa', avance capítulo de este jueves 16 de octubre: Desconcierto por una desaparición misteriosa

Leocadia lanza un brutal órdago a Curro para que la ayude a casar a Ángela con Beltrán, el nuevo personaje de La Promesa, y así evitar la boda con Lorenzo. ¿Aceptará el lacayo semejante sacrificio? El muchacho queda en una posición imposible con esa propuesta de la señora de Figueroa.

Vera responde con frialdad a quienes se preocupan por ella, dejando tras de sí solo malestar. Mientras tanto, Petra recupera la consciencia, lo que da esperanzas, pero su estado sigue siendo crítico.

De la esperanza al éxito: Manuel, Enora y Toño celebran que han terminado el diseño de su nuevo motor. Beltrán, por su parte, se queda muy afectado al descubrir que Ángela está prometida con Lorenzo.

En paralelo, Adriano intenta recomponerse de sus penas, pero la llegada de una carta de Catalina lo descoloca por completo.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del jueves 16 de octubre

La llegada de la carta de Catalina genera alivio en algunos y preocupación en otros, especialmente en Adriano. Leocadia defiende la decisión de Catalina de priorizar su recuperación. Enora se lesiona trabajando en el prototipo y debe retirarse a casa, pero al día siguiente desaparece misteriosamente, desconcertando a Toño y a Manuel.

Teresa confronta a Vera por mentir sobre su visita fallida a casa, lo que ahonda la ruptura con Lope, quien no logra hacerla entrar en razón sobre sus sentimientos y su bienestar. Samuel relata al doctor Salazar todo lo ocurrido durante la enfermedad letal de Petra… Curro está totalmente destrozado tras la petición de Leocadia y no sabe cómo actuar. Lo que no se espera es que ese no es el único sacrificio que le pedirá la señora de Figueroa.