Quién es quién en 'El refugio atómico': Descubre a todos los personajes de la nueva serie española de Netflix

Netflix estrenaba este viernes 'El refugio atómico', una de sus series más ambiciosas de los últimos años. Se trata de un thriller con carácter apocalíptico creado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los ideólogos de la serie española más exitosa de la historia, 'La casa de papel'.

Se trata de una apuesta de ficción que mezcla drama, ciencia ficción y mucho thriller. Está protagonizada por un elenco artístico de muy alto nivel encabezado por los actores Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alícia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán.

'El Refugio Atómico', compuesta por 8 capítulos que prometen provocar emociones fuertes entre sus espectadores y dejar muy elevado el listón de las ficciones españolas este año en Netflix, es una producción en colaboración con Vancouver Media.

¿De qué va 'El refugio atómico'?

En un búnker de lujo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable, un grupo de multimillonarios se ve forzado a convivir tras encerrarse ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes. Kimera Underground Park se convertirá así en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por una herida del pasado.

Aislados bajo tierra y sin posibilidad de escapar, dan rienda suelta a unas personalidades cargadas de ácido sulfúrico, destapando sus secretos más inconfesables. Pero también surgen las alianzas más inesperadas. Una radiografía emocional excesiva y sorprendente de unos multimillonarios viviendo en un agujero de oro.

Conoce a todos los personajes protagonistas de la nueva serie de Netflix

Miren Ibarguren es Minerva

La actriz de 'La que se avecina' vuelve a cambiar de registro en esta nueva serie en la que es la gran protagonista. Miren Ibarguren da vida a Minerva, la líder de Kimera Underground Park, el gran búnker en el que se refugian varios de los mayores multimillonarios de España durante el estallido de una crisis global.

Es una mujer lista licenciada en arquitectura e ingeniería civil y destaca por ser bastante calculadora aunque le juega una mala pasada lo confiada que es. Guarda un gran secreto y es que esconde todo su plan a los huéspedes del refugio con el único objetivo de asegurar su futuro y el de su hermano Ziro.

Carlos Santos es Rafa

El actor al que conocimos en 'Los hombres de Paco' interpreta a Rafa, el cabeza de la familia Varela. Aparentemente es un hombre fuerte y decidido. Aunque en realidad es alguien con muchas inseguridades y problemas de autoestima. En su llegada al búnker su vida se desmoronará aunque ha conseguido su objetivo de sacar a su hijo Max de la cárcel.

Pau Simón es Max

El joven actor Pau Simón, a quien pudimos ver en 'Nudes' interpreta a otro de los protagonistas de 'El refugio atómico'. Da vida a Max, un joven que acaba de salir de prisión tras haber sido condenado por la muerte de su pareja en un accidente de coche. Su paso por prisión le ha cambiado completamente la vida.

Tras salir de la cárcel, su padre consigue convencerle para que acompañe a toda su familia al búnker. Allí se reencuentra también con el padre y la hermana de quien fue su novia, quienes no han terminado de perdonar lo que sucedió.

Alicia Falcó es Asia

La actriz Alicia Falcó, a quien hemos podido ver en 'Ser o no ser', 'Dieciocho' o 'Atasco' interpreta a Asia, la hermana de la novia de Max que falleció en el accidente. Es una joven estudiante de medicina que llega al búnker junto a su padre y su nueva mujer.

Desde la muerte de su hermana y su madre, Asia ha tenido que crecer de forma rápida pues se ha convertido en el sustento de su padre. Tiene un fuerte odio hacia Max, pero como dice el dicho del amor al odio hay un paso.

Ziro es Álex Villazán

El actor Álex Villazán que protagonizó otra serie de Netflix como 'Alma' interpreta aquí a Ziro, el hermano de Minerva. Es el genio que está detrás de todos los aparatos creados para el refugio como Roxan, la inteligencia artificial que ejerce de enlace con los huéspedes.

Ziro carece de habilidades sociales pero su intelecto es clave para poder hacer frente a las vicisitudes que se le plantearán a los líderes y trabajadores del búnker.

Natalia Verbeke es Frida

La actriz Natalia Verbeke conocida por 'Doctor Mateo' o "El otro lado de la cama" da vida a Frida, la mujer de Rafa y la madre de Max. Se ha dedicado a cuidar de su madre y a tener que guardar muchas mentiras después de la entrada en prisión de su hijo. Con su reencuentro con Max y su llegada al búnker se da cuenta de que su vida es una farsa y no está dispuesta a seguir viviendo así.

Joaquín Furriel es Guillermo

El actor argentino Joaquín Furriel ("Cien años de perdón") interpreta a Guillermo, uno de los hombres más ricos del universo pues es dueño de un holding de empresas punteras en todo el mundo. Pero su vida cambió el día que su hija mayor murió en un accidente de tráfico provocado por su pareja.

Pero lo que sin duda le dejó hundido fue la muerte de su mujer. Ahora al reencontrarse con el novio de su hija fallecida en el búnker le aflorarán todos los recuerdos y sin saber cómo gestionarlo todo. Por suerte tiene a su lado, a su nueva mujer, Mimi.

Agustina Bisio es Mimi

Agustina Bisio es una actriz argentina a quién hemos podido descubrir en 'Eva & Nicole'. En 'El refugio atómico' interpreta a Mimi, la mujer de Guillermo Falcom. Era la amante del magnate de los negocios hasta que él decidió refugiarse en ella por la pérdida de su hija mayor y de su mujer. Es una mujer aparentemente débil que quiere estar al margen de todas las polémicas. ¿Lo logrará?

Montse Guallar es Victoria

La veterana Monste Guallar ('El cor de la ciutat', "El cuerpo") da vida a Victoria, la madre de Frida y abuela de Max. La mujer padece un cáncer terminal pero se muestra como una mujer fuerte y poco dispuesta a ceder ante nada ni ante nadie.