'La Promesa', avance capítulo del miércoles 1 de octubre: Un drama se cierne en la serie y una demoledora decisión

Giro en los planes de fuga de Curro y Ángela, que se ven truncados tras la pillada de Leocadia. Además, la chica teme que Lorenzo tome represalias contra Curro al descubrir sus intenciones de fuga. Entretanto, la señora de Figueroa explica a Alonso sus razones para hacerse cargo de la gestión de las tierras de La Promesa, pero por primera vez no convence al marqués.

Aunque ni Toño ni Manuel se han dado cuenta de que Enora ha vuelto a robar otro plano de sus diseños, el heredero no se fía de ella absolutamente. La desconfianza aumenta tras comprobar que nadie en los alrededores la conoce, algo que le traslada al propio Toño. ¿Quién es realmente? ¿Es una impostora?

En paralelo, el estado de ánimo de Adriano va de mal en peor tras la marcha de Catalina. Martina lo anima, al tiempo que pide a Jacobo que la ayude en una gestión con el Patronato. Lope no ha conseguido impedir el encuentro entre Vera y Federico, pero sí le ha dejado claro al hijo del duque cómo es su padre en realidad. Federico le dice a Vera que no cree que sea buena idea que regrese con la familia.

Mientras, Ricardo, por su parte, sigue con los remordimientos por la marcha de Pía y todos le consuelan confiando en que Alonso logre traerla de vuelta. Cristóbal, que se siente desautorizado por el marqués con el asunto de Pía, pide ayuda a Leocadia.

Por su parte, Petra no deja de empeorar. A la rigidez y a los fuertes dolores cada vez más generalizados se suman los problemas respiratorios. Es una muy mala noticia y la preocupación por su estado de salud es máxima.

Avance de 'La Promesa' capítulo del miércoles 1 de octubre

La vuelta de Pía se antoja complicada; Leocadia interviene para evitar que Alonso se meta en el asunto después de que éste desautorizara a Cristóbal Ballesteros.

Inesperada fue la marcha de Catalina, pero también lo es la decisión dramática que Adriano anunciará al marqués. En paralelo, la salud de Petra sigue siendo un drama, y ni siquiera los masajes de María Fernández consiguen ayudarla. El temor a su muerte se extiende.

Ayuda necesitan Curro y Ángela si quieren un futuro juntos, pero la pareja no pierde la esperanza. Más decepcionada que nunca se muestra Leocadia con su hija cuando esta intenta acercar posturas. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta conversación?