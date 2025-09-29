'La Promesa', avance capítulo del martes 30 de septiembre: Un giro con Curro y Ángela y ¿una impostora?

Cuando las aguas parecían volver a su cauce tras la súbita marcha de Catalina de 'La Promesa', una comunicación del barón de Valladares despeja todas las incógnitas sobre su desconcertante desaparición. Y Leocadia teme que se acabe descubriendo que ella está detrás como autora intelectual.

Mientras, Manuel sigue sin saber de qué pie cojea Enora. El heredero del marquesado sigue insistiendo en su necesidad de cerciorarse de que la chica es de fiar. De momento, todo son sospechas y desconfianza y eso hace complicado el trabajo en equipo con Toño.

De quien no se fía nadie es de Petra y su creciente malestar. Los síntomas se están acentuando. El médico le diagnosticó tortícolis, pero todo parece indicar que realmente tiene el tétanos tras la herida que se hizo en el accidente de los jardines. Es una hipótesis muy probable dado que la rigidez es un síntoma claro y en el caso del ama de llaves se está agravando.

Entretanto, ya son varios compañeros los que descubren que el ama de llaves ni siquiera prueba bocado. Teresa lo intenta, pero no hay forma de hacer entrar en razón a Petra. De hecho, todo acaba en un tenso enfrentamiento entre ambas. Y algunos compañeros creen que es "la antesala de la muerte". ¿Estarán en lo cierto?

Por su parte, el marqués se reúne con el mayordomo para exigirle que rectifique en una de sus decisiones más dolorosas: la despedida obligada de Pía. Así, Alonso desautoriza a Cristóbal.

Dolor es lo que siente Curro por el futuro de Ángela; el muchacho se ve forzado a arrastrarse ante Lorenzo como nunca antes y propone marcharse de La Promesa a cambio de que no contraiga matrimonio con la joven. Su proposición es atendida por el militar y Curro hace las maletas.

Sin embargo, en mitad de la noche, el joven se presenta en la alcoba de Ángela apremiándole para darse a la fuga con la ayuda de Lope, que les está esperando en un carruaje para llevarles a Villalquino. El problema es que la muchacha está atenazada después de comprobar que su madre sabe de esas intenciones.

Avance de 'La Promesa' capítulo del martes 30 de septiembre

Giro en los planes de fuga de Curro y Ángela, que se ven truncados tras la pillada de Leocadia. Además, la chica teme que Lorenzo tome represalias contra Curro al descubrir sus intenciones de fuga. ¿Conseguirán llevar a cabo, finalmente, su plan de huida? Entretanto, la señora de Figueroa explica a Alonso sus razones para hacerse cargo de la gestión de las tierras, pero por primera vez no convence al marqués.

Aunque ni Toño ni Manuel se han dado cuenta de que Enora ha vuelto a robar otro plano de sus diseños, el heredero no se fía de ella absolutamente. La desconfianza aumenta tras comprobar que nadie en los alrededores la conoce. ¿Quién es realmente? ¿Es una impostora?

En paralelo, el estado de ánimo de Adriano va de mal en peor tras la marcha de Catalina. Martina lo anima, al tiempo que pide a Jacobo que la ayude en una gestión con el Patronato. Lope no ha conseguido impedir el encuentro entre Vera y Federico, pero sí le ha dejado claro al hijo del duque cómo es su padre en realidad. Federico le dice a Vera que no cree que sea buena idea que regrese con la familia. ¿Cómo reaccionará la doncella?

Mientras, Ricardo, por su parte, sigue con los remordimientos por la marcha de Pía y todos le consuelan confiando en que Alonso logre traerla de vuelta. Cristóbal, que se siente desautorizado por el marqués con el asunto de Pía, pide ayuda a Leocadia.

Por su parte, Petra no deja de empeorar. A la rigidez y a los fuertes dolores cada vez más generalizados se suman los problemas respiratorios. Es una muy mala noticia y la preocupación por su estado de salud es máxima.