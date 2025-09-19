Estos serán los dos cantantes que protagonizarán las galas musicales de TVE la próxima Navidad

Un año más, RTVE apostará por varios especiales para su programación navideña junto al célebre 'Telepasión'. A tres meses de que se celebren las fiestas, la cadena pública ya tiene elegidos a los dos rostros que protagonizarán los especiales que previsiblemente se emitirán en Nochebuena: Abraham Mateo y Dani Fernández.

RTVE ha apostado este año por darle los especiales de Navidad a dos de los artistas más jóvenes de nuestra industria que se han consolidado como dos grandes estrellas de la música a pesar de su corta edad.

Como es habitual, tanto Abraham Mateo como Dani Fernández contarán con la colaboración de otros artistas o grupos en estos especiales que acompañarán a la audiencia durante las fiestas navideñas. Con esta apuesta, RTVE buscar captar a la audiencia más joven.

Cabe recordar que el año pasado, RTVE eligió a Estopa y Rosario Flores para protagonizar estos mismos especiales. En los últimos años, la cadena pública también ha contado con programas protagonizados por Carlos Vives, Camela, Pablo López, Aitana, Ana Torroja, Morat y Dani Martín así como el célebre Raphael.

Abraham Mateo salta de Prime Video a TVE

Abraham Mateo y Dani Fernández, protagonistas de los especiales de navidad en TVE.

Abraham Mateo contará así por primera vez con un especial protagonizado por él después de que lleve cantando desde los 9 años cuando saltó a la fama gracias a 'Menuda noche', el programa de Juan y Medio en Canal Sur. Desde entonces, el andaluz ha lanzado siete álbumes de estudio con éxito nacional e internacional.

Tras haber sido uno de los invitados del Benidorm Fest y de Eurovisión Junior 2024 en Madrid, actualmente el artista forma parte del jurado de 'OT 2025' en Prime Video. Ha realizado giras por España y América Latina, actuando en recintos como el Auditorio Nacional de México y el Luna Park de Buenos Aires. En 2014 fue telonero de One Direction en Perú, Chile y España. Ha colaborado con artistas como Jennifer López, Yandel, Luis Fonsi, Farruko y 50 Cent, y ha compuesto y producido para otros intérpretes.

El año pasado presentó “Insomnio”, un álbum que incluye colaboraciones como “XQ Sigues Pasando :(“, con Sebastián Yatra, y “Bailarina”, con Danny Ocean (certificada platino en España). El disco fusiona pop moderno con elementos electrónicos y ritmos latinos. Un trabajo que ha sido premiado como Mejor Álbum en Los 40 Music Awards, donde Mateo también recibió nominaciones a Mejor Artista y Mejor Canción; además fue nominado a Mejor Álbum Pop por la Academia de la Música en España. Abraham Mateo Ha recibido premios y nominaciones en eventos como Los 40 Music Awards, Premios Juventud, iHeartRadio Music Awards, MTV Europe Music Awards y los Premios de la Academia de la Música de España. En 2018, con 19 años, fue el artista masculino más joven en encabezar la lista Latin Airplay de Billboard con el tema «Se acabó el amor», junto a Jennifer Lopez y Yandel.

Dani Fernández, otro de los protagonistas

Al igual que Abraham, Dani Fernández también lleva en el mundo de la música desde que es joven. Fue en el año 2006 cuando consiguió representar a España en Eurovisión Junior quedando en cuarta posición con "Te doy mi voz". Posteriormente formó parte del grupo Auryn junto a Blas Cantó, Carlos Marco, David Lafuente y Álvaro Gango.

Desde 2018 inició su carrera en solitario consolidándose como uno de los artistas más queridos de nuestra industria con cinco discos en el mercado y con algunos de los temas más sonados.

Ha recibido varios discos de oro y platino por la venta de sus trabajos en España, el Premio Ondas 2022 por ser considerado “fenómeno musical del año y el Premio Ídolo 2023 en la categoría de Música. A sus 33 años, el manchego Dani Fernández, destaca por su autenticidad y naturalidad y ha conseguido situarse entre uno de los cantantes más destacados del panorama musical actual.