El terremoto que se desata en 'La Promesa': avance del capítulo del martes 23 de septiembre

Catalina ha huido con sus hijos campo a través con uno de los automóviles de La Promesa. Sin embargo, el barón de Valladares le ha sorprendido en mitad del camino y le ha exigido que tiene que marcharse sola, sin sus pequeños. Además, la amenaza no puede ser más maquiavélica: si no se separa de ellos y regresa, los matará.

Catalina, completamente destrozada, ha sido forzada a subir a otro vehículo rumbo a un destino desconocido. Es decir, hemos asistido a un secuestro encubierto. Mientras, el barón de Valladares ha enviado a sus hombres a que lleven a los dos bebés a un cobertizo de La Promesa. Mientras, Adriano se inquieta por la ausencia de su esposa y sus hijos.

A solas, el barón de Valladares se ha reunido con la persona que está detrás de este malvado plan de deshacerse de Catalina y separarla de sus hijos y de su familia. Es la mismísima Leocadia.

Mientras, han crecido las sospechas sobre Enora y su misterioso comportamiento, y Manuel ha tomado la decisión de investigar su pasado. Petra, cada vez más irascible y con claros síntomas de debilidad, ha perdido los nervios con Pía y ha mostrado un comportamiento cada vez más errático.

Vera ha seguido debatiéndose entre regresar a casa de sus padres, los duques de Carril, o mantenerse firme. Su hermano Federico la ha visitado para tratar el posible reencuentro con su padre, mientras la tensión con Lope ha continuado sin resolverse. Es más, irá en aumento a partir de ahora.

Pía, abatida por tener que marcharse de La Promesa y, sobre todo, por alejarse de su hijo Dieguito, ha ultimado preparativos para partir a Aranjuez de forma inminente. ¿Alguien frenará las intenciones de Ballesteros? Parece que es complicado.

Por último, y tras pillar a su hija besándose con Curro, Leocadia ha precipitado los acontecimientos y, en mitad de la cena, ha anunciado públicamente el compromiso de Ángela con Lorenzo, dejando a toda la familia en un shock tremendo.

Avance de 'La Promesa' capítulo del martes 23 de septiembre

El anuncio del compromiso entre Ángela y el capitán de la Mata por parte de Leocadia desconcierta a toda la familia y deja a la propia Ángela y a Curro abatidos. La única salida es darse a la fuga. Pero la noticia se ve apartada por la desaparición de Catalina con sus hijos.

Afortunadamente, las criaturas aparecen en el cobertizo, pero sin rastro de su madre. En palacio, Adriano recibe una carta, ¡es de Catalina! En ella, la hija del marqués justifica su marcha en la que antepone la seguridad de sus hijos a ella misma. Mientras, la joven se encuentra secuestrada en alguna parte.

Cristóbal y Petra imponen de nuevo su autoridad para gestionar la nueva situación de la familia. María Fernández y el resto de sus compañeros les reprochan la ausencia de Pía.

La situación de palacio no se lo pone fácil a Petra, que sigue sufriendo molestias en el cuello. Samuel lo atribuye a su mal humor y le aconseja que se tranquilice y no se lo tome todo tan a pecho. Sin embargo, esto no va evitar que a Petra se le agraven los síntomas.