'Una nueva vida', avance del capítulo del domingo 10 de agosto: La marcha de Seyran y su ruptura con Ferit

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 10 de agosto a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la primera temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Seyran descubría que la prima de Pelin está detrás de las fotos. Ella y Ferit discutían sobre el tema, pero tras reflexionar a solas, Seyran decidía que quiere tener un hijo y formar una familia.

Ferit intentaba secuestrar a Pelin, pero se acababa llevando una paliza y lo único que conseguía es que su tío la quiera casar con otro hombre. Ferit no lo puede permitir y se las ingeniaba como puede para llevarse a Pelin y esconderla en la mansión.

Suna y Kaya organizaban una boda express para casarse de un día para otro. Suna ocultaba su tristeza tras saber que su prometido solo siente pena por ella, pero está dispuesta a todo para ser feliz.

Durante la ceremonia, el tío de Pelin irrumpía muy enfurecido buscando a su sobrina. Nadie entiende qué está pasando y Seyran era quién se llevaba la peor noticia posible.

¿Pero qué va a pasar leste domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del undécimo episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 48 (2x12) de 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Seyran se queda completamente impactada al ver que Pelin está embarazada. Decide cortar su relación con Ferit e irse de la mansión.

Ferit suplica a Seyran que no le deje y asegura que él tampoco sabía nada, que llevaba mucho tiempo sin hablar con Pelin. Aun así, Seyran no ve futuro a su matrimonio y considera que Ferit tiene que centrarse en criar a su hijo.

Kaya confiesa a Suna que su objetivo es vengarse de Halis por todo el tiempo que han estado apartados de la familia. Le dice que si se casan intentará hacerla feliz y así ambos saldrán beneficiados.