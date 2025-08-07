Telecinco fulmina 'Universo Calleja' y anuncia nuevo sustituto para 'Socialité' tras su batacazo

Telecinco decidía la semana pasada sustituir 'Socialité' por reposiciones de 'Universo Calleja' tras la cancelación del formato de corazón presentado por María Verdoy y Antonio Santana. Pero tras el poco éxito de esta estrategia, ahora la cadena de Mediaset vuelve a mover ficha.

Y es que la estrategia de repetir 'Universo Calleja', el spin off de 'Planeta Calleja' que ya emitió Telecinco en su prime time durante la primavera, lejos de mejorar los datos de 'Socialité' los empeoró provocando además que 'Informativos Telecinco' se fuera a mínimo.

Así, en sus dos primeras reposiciones, 'Universo Calleja' anotó un 6,6% y 353.000 el sábado y un 5,5% y 313.000 tan solo un día después. Unas cifras que el sábado podrían estar en sintonía con los últimos datos de 'Socialité' pero que el domingo lastraron al informativo del mediodía que descendía hasta un pobre 6,6% y 556.000 espectadores.

Es por ello por lo que Telecinco ha tirado la toalla y ha decidido retirar definitivamente las reposiciones de 'Universo Calleja' de su programación de este fin de semana y cambiar las reposiciones del formato de Jesús Calleja por las de otro de sus programas que ha lanzado este verano.

Según aparece en el avance de programación, Telecinco ocupará el hueco de 'Socialité' por las reposiciones de 'El gran show', el formato de Dani Martínez que se despidió sin pena ni gloria la semana pasada con una media del 8% y 557.000 espectadores en sus seis entregas.

Habrá que ver si las reposiciones del programa de Dani Martínez funcionan mejor que las de 'Universo Calleja' o si seguirá lastrando a la programación de fin de semana de Telecinco, que no levanta cabeza en agosto. Por lo pronto, 'El gran show' se enfrentará a 'D Corazón' en TVE, a las reposiciones de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' y 'La ruleta de la suerte' en Antena 3, a 'Viajeros Cuatro' y 'Noticias Cuatro' en Cuatro y a 'Equipo de investigación y 'La Sexta Noticias' en La Sexta.