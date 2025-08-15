Este viernes, 15 de agosto, festivo nacional, Telecinco ha decidido dar descanso a 'Agárrate al sillón'. En su lugar, como es habitual en los días festivos, emitirá toda la tarde el programa 'Fiesta'. De esta forma, sigue la estrategia de Antena 3, que tampoco ofrecerá este viernes 'Pasapalabra', optando por programar varias sesiones de Multicine.

El concurso presentado por Eugeni Alemany se estrenó el pasado 13 de julio en el prime time de Telecinco para, después, dar el salto a las tardes. Desde su estreno, ha promediado un 8,1% de share, una media que ha ascendido al 8,7% en lo que va de mes de agosto. En cuanto a espectadores, el programa se mantiene en torno a los 600.000 espectadores.

Telecinco da descanso este viernes a 'Agárrate al sillón'

Aunque hay que decir que este pasado martes, 'Agárrate al sillón' registró su peor marca mensual con un 7,3% de share. Por el contrario, 'Pasapalabra', el concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3, alcanzó un gran 18,5% de cuota de pantalla, con 1.433.000 espectadores.

Por lo tanto, dado que la cadena de Atresmedia ha decidido dar descanso a su concurso estrella, sería una gran ocasión para que el de Telecinco atrajera a nuevos espectadores.

De esta forma, 'Agárrate al sillón' se emitirá únicamente esta semana de lunes a jueves. No habrá programa, por lo tanto, ni el viernes ni el domingo. En su lugar, la cadena principal de Mediaset ha preferido emitir 'Fiesta' durante toda la tarde, es decir, desde las 16:00 hasta las 21:00 horas.