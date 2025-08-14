Rafa Castaño vive un angustioso momento en 'Agárrate al Sillón' pero logra disparar su bote in extremis

En los últimos días, Telecinco ha vuelto a alertar a la audiencia sobre la continuidad de Rafa Castaño en 'Agárrate al sillón' con una promo en la que se veía que una chica joven llamada Alba volvía a poner contra las cuerdas al sevillano como ya pasara con Jordi hace unas semanas.

Pues bien ha sido este jueves cuando hemos asistido a este programa en el que Rafa Castaño ha vuelto a peligrar su continuidad como campeón de 'Agárrate al sillón' tras 25 victorias y con un bote acumulado de 93.200 euros tras recuperar todo lo que perdió cuando le ofreció 25.000 euros a Jordi.

De esta manera, tras el anuncio de Telecinco, todas las miradas este jueves estaban puestas en Alba para ver qué es lo que hacía en su paso por 'Agárrate al sillón'. Al presentarse, la joven explicaba que es de Huesca pero que el verano pasado se fue a Finlandia y desde el principio demostraba tener muchos conocimientos y haber estudiado.

Y es que aunque fallaba la primera pregunta, Alba daba con las respuestas correctas en las siguientes cuestiones de la primera ronda del concurso. Así, la joven llegaba con 18 puntos a la segunda ronda, la de la "competición" demostrando ser una de las rivales más duras. "Rafa ojo con Alba porque no ha fallado nada", le advertía Eugeni Alemany.

"Me trae recuerdos de Vietnam. Lo bonito de este programa es que cuanto mejores sean en el gran duelo más dinero me llevo yo, pero claro si gano yo", reconocía Rafa Castaño. "Esa es la paradoja de este programa llevarse a alguien al duelo final que te haga ganar dinero, que acierte muchos puntos, siempre que no acierte más que el campeón porque sino te toca rasgarte el bolsillito", apostillaba el presentador de 'Agárrate al sillón'.

Alba pone a Rafa Castaño contra las cuerdas en 'Agárrate al sillón'

Finalmente, tras la competición, Alba llegaba a "parte y reparte" con la máxima puntuación posible (22 puntos) tras haber hecho un pleno en la segunda ronda. Y conseguía sumar cinco puntos en su marcador después de que todos sus compañeros acertaran. Pero daba igual su resultado pues pasara lo que pasara ya estaba clasificada para el duelo final.

"Llegamos al gran duelo con la temperatura muy subida con Alba", avisaba Eugeni Alemany. "Lo ha hecho muy bien y creo que la cosa va a estar muy tensa", reconocía Rafa Castaño antes de abandonar su sillón y de escoger como tema para Alba "grandes de la música", que era uno de los temas preferidos de la joven sin que él lo supiera, mientras que el sevillano elegía "Cervantes" para él.

En su turno, Alba se mostraba muy segura en sus respuestas hasta el punto de que decía "lo tengo" hasta en cinco ocasiones frente a un "lo dudo". Y tras escuchar a su rival, Rafa Castaño se atrevía a pronosticar que Alba habría obtenido 23 puntos que fueron los mismos que obtuvo Jordi, el primer rival que le ganó y que llevó a tener que darle dinero de su bote para mantenerse en el programa.

Pero en su turno, Rafa Castaño también estuvo muy acertado pues dio con la respuesta correcta en todas sus respuestas habiendo respondido "lo tengo" en tres ocasiones frente a dos "lo dudo". De esa manera, el sevillano se ponía con 26 puntos en total.

Después llegaba el momento de conocer el resultado de las respuestas de Alba. Y la joven se ponía con 23 puntos frente a los 26 de Rafa Castaño a falta de una sola pregunta. Si era verdadera le superaría. Pero al ser un fallo, el sevillano conseguía mantenerse en el sillón y sumar 6.900 euros a su bote poniéndose con 100.100 euros.