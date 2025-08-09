Sorpresa con Natalia Sánchez y su verdadera relación con Roser Tapias fuera de 'Sueños de Libertad'

Natalia Sánchez, Begoña en 'Sueños de Libertad', ha concedido una reciente entrevista a Semana, en la que hace balance sobre la serie más exitosa de la televisión, a la que define como "un regalo".

En este momento, el equipo artístico y técnico de la ficción de Antena 3 ha hecho un parón hasta el próximo mes de octubre para coger fuerzas de cara a la temporada que viene. "Volveremos muy fuerte", avisa la intérprete para que los telespectadores no se despisten.

Natalia Sánchez habla de la complejidad de compaginar su vida personal con el rodaje de 'Sueños de Libertad'. "Los fines de semana me levanto a las cinco y estudio hasta que lo hacen los peques. Mi chico se los lleva un rato para que pueda seguir estudiando y luego priorizo estar con ellos. A diario me levanto también a las cinco de la mañana para repasar y gestionar mi vida. Tengo dos hijos, otros trabajos...", declara.

La actriz se considera una "experta en sacar el tiempo de donde no lo hay". "La conciliación es difícil", confiesa a la mencionada revista. Sin embargo, pone en valor la gran ayuda de su marido, el actor Marc Clotet.

En la entrevista, se le pregunta también por cómo es la relación fuera de cámaras con Roser Tapias, la actriz que interpreta a María en 'Sueños de Libertad' y con la que mantiene una guerra abierta. "Nos llevamos fenomenal en la vida real. Todo lo contrario a la ficción", recalca Natalia Sánchez. "Somos amigas y esta buena relación nos permite jugar en algunas secuencias. Nos entendemos muy bien y compartimos muchas confidencias", añade. Declaraciones que han generado sorpresa en el público.

En cuanto a Dani Tatay, que da vida al personaje de Andrés en la serie, bromea: "Lo veo más que a nadie de mi familia". Y se deshace en elogios: "Es un gran compañero y una persona maravillosa, con un corazón que no le cabe en ese pecho tan enorme que tiene, porque es un armario".

Natalia Sánchez lamenta la marcha de Alain Hernández, Jesús en 'Sueños de Libertad'

Por otro lado, cuestionada por la controvertida marcha de Alain Hernández de 'Sueños de Libertad', justificada con la muerte del personaje de Jesús a manos de Digna, Natalia Sánchez admite abiertamente que la lleva "fatal".

"Le echo mucho de menos, pero cada uno tiene su situación personal y también desde la serie se van tomando decisiones. A mí me hubiera encantado que se hubiera traído a la familia a Madrid y que siguiera con nosotros. Pero bueno, hablamos todas las semanas y seguro que nos encontramos en otros proyectos", afirma al respecto.