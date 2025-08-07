Rafa Castaño confiesa lo que piensa su familia de su paso por 'Agárrate al sillón' y la crítica que le hacen

Hace casi una semana que la participación de Rafa Castaño en 'Agárrate al sillón' pendió de un hilo después de que el sevillano perdiera el duelo final frente a su rival, Jordi. Sin embargo, tras ofrecerle 25.000 euros de su bote, consiguió mantenerse en el concurso que presenta Eugeni Alemany.

Tras este pequeño susto, Rafa Castaño lleva 18 victorias y más de 63.000 euros acumulados en su bote de 'Agárrate al sillón'. Este miércoles, antes de empezar el concurso y de ver quiénes podían ser sus rivales, el sevillano confesaba lo que piensa su familia de su participación en el programa de Telecinco.

Todo vino después de que Eugeni Alemany se interesara por saber lo que le dicen en casa. "Pues principalmente me dicen que no sé elegir los temas", aseveraba Rafa Castaño. "¿Esa es la crítica que te hacen?", repreguntaba el presentador.

"Sí, suelen salir los cuatro temas y mis amigos me dicen que por qué cojo ese si obviamente es el más difícil. Si obviamente fuera el más difícil no lo cojo, tan obvio no es", aclaraba el sevillano.

Tras ello, Rafa Castaño le confesaba a Eugeni Alemany que poco a poco va aprendiendo. "Es verdad que vas aprendiendo un poco y la gente que lo ve se va dando cuenta de que a veces los temas que parecen más sencillos por tus gustos pueden ser más rebuscados”.

"Nunca sabes por dónde te van a salir nuestros guionistas", reconocía por su parte Eugeni Alemany. "No, no, la verdad es que yo lo paso mal", añadía Rafa Castaño antes de sentarse en su sillón y conocer a los seis aspirantes a convertirse en su rival en dicha entrega.