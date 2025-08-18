Muere Ricardo Medina, el histórico creador de 'Madrid Directo' y 'España Directo' a los 67 años de forma repentina

Luto inesperado en el mundo de la televisión y en Telemadrid. El periodista Ricardo Medina, quien fuera creador de 'Madrid Directo', un espacio pionero en el mundo de la televisión y que posteriormente ha tenido un sinfín de adaptaciones en todas las cadenas autonómicas y a nivel nacional ha fallecido a los 67 años de edad.

Ha sido Telemadrid la encargada de dar la noticia a través de sus informativos. "Hoy despedimos a uno de los grandes nombres de Telemadrid, Ricardo Medina. Ha fallecido a los 67 años", empezaba relatando Cristina Ortega en el 'Telenoticias 1'.

"El periodista fue parte del equipo fundador de Telemadrid y el creador de uno de los buques insignia de esta casa, el programa 'Madrid Directo', un programa innovador en los programas informativos y que el pasado año cumplió 30 años de emisión. Actualmente Ricardo Medina dirigía su propia productora. Desde esta casa lamentamos su muerte repentina y mandamos un abrazo a su familia", añadía la presentadora.

Cabe destacar que el pasado año, Ricardo Medina fue condecorado por la Asociación de la Prensa de Madrid con el Premio APM al Periodista Especializado 2024 coincidiendo con el 30 aniversario de 'Madrid Directo'. Un galardón que recogió de la mano de la Reina Letizia.

También Emilio Pineda, uno de los presentadores de 'Madrid Directo' y que formó parte del primer equipo del formato así como de su versión nacional en TVE ha querido despedirse de su compañero a través de las redes sociales. "En shock. Así está hoy la familia de @MadridDirecto De forma inesperada nos ha dejado Ricardo Medina. Creador del formato y con el que tuve la suerte de trabajar después en “España Directo” Día triste para la tv y muy doloroso para sus familiares y amigos . Mi más sentido pésame", escribía en su cuenta de "X".

En shock. Así está hoy la familia de @MadridDirecto De forma inesperada nos ha dejado Ricardo Medina. Creador del formato y con el que tuve la suerte de trabajar después en “España Directo” Día triste para la tv y muy doloroso para sus familiares y amigos .Mi más sentido pésame pic.twitter.com/ev3eWDACYC — Emilio Pineda (@EmilioPineda_) August 18, 2025

La trayectoria de Ricardo Medina

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Ricardo Medina (Madrid, 1958) fue delegado de la Agencia EFE en El Salvador y fue corresponsal en Guatemala, Haití, Ruanda, Sarajevo y la Guerra del Golfo, entre otros países. En 1998 fue designado corresponsal en México y después delegado de EFE en el Caribe. En 1987 pasó a liderar el Canal 24 (All News Channel) de Puerto Rico, como Director de Noticias.

En 1989, regresó a España para poner en marcha Telemadrid como coordinador general de Informativos. En 1993 creó 'Madrid Directo', un espacio que es el emblema de la cadena autonómica madrileña y que ha sido adaptado en numerosos territorios. Poco después se incorporó a 'Informativos Telecinco' y en 1996 regresó a Telemadrid como jefe de Deportes.

Posteriormente lanzó Canal Metro Madrid y en 2003 fundó su propia productora Medina Media, con la que produjo numerosos formatos de actualidad y reportajes además de crear la versión nacional de su emblemático formato, 'España Directo' en 2005 en TVE.