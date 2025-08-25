Estos son los dos pueblos que compiten en la final de 'El Grand Prix 2025' y los partidos que gobiernan

Este lunes 25 de agosto, La 1 de TVE ofrecerá ´ultimo cara a cara del verano en la esperada final del 'Grand Prix 2025', en la que los dos últimos pueblos en pie se disputarán el trofeo de ganador de esta temporada. Así, el concurso conducido por Ramón García proclamará al pueblo ganador tras una batalla final cargada de pruebas y desafíos.

La gran final del concurso estará protagonizada por San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife), el municipio que salió victorioso de la segunda y última semifinal y Cubas de la Sagra (Madrid), que fue el primero en clasificarse en la ronda de semifinales. El equipo azul, que representará al pueblo tinerfeño, contará con el campeón de motociclismo Jorge Lorenzo como padrino. Por su parte, el equipo amarillo estará amadrinado por la actriz Adriana Torrebejano.

San Sebastián de la Gomera es la capital de la isla de La Gomera, parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, conocida principalmente por su valor histórico, ya que fue el último puerto donde Cristóbal Colón hizo parada antes de emprender su viaje hacia América. Se ubica entre Tenerife, La Palma y El Hierro, siendo la isla más pequeña del archipiélago canario.

De acuerdo con la última cifra disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2024, San Sebastián de la Gomera cuenta con un censo de 9.562 habitantes. Actualmente está gobernado por la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que logró formar gobierno en 2023 tras un pacto con PSOE Y Coalición Canaria.

Angélica Belén Padilla Herrera es la actual líder del gobierno de coalición y la alcaldesa del municipio que se juega la tercera victoria de la temporada en 'El Grand Prix' este lunes. Fue investida en junio de 2023 con 13 concejales en su grupo de gobierno, 6 de su agrupación, 1 de Coalición Canaria, y 6 del PSOE.

Cubas de la Sagra es municipio situado al sur de la Comunidad de Madrid, concretamente en la comarca de La Sagra. Destaca por su patrimonio histórico centrado en la época romana, entre el que se incluye la Casa de Espiritualidad Santa María de los Apóstoles. A su vez, también es conocido por el Convento de los Capuchinos, o el famoso Yacimiento Camino de Santa Juana.

Cuenta con aproximadamente 6.988 habitantes según los últimos datos recogidos por el INE en 2024, y actualmente está gobernado por el Partido Popular, que obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de 2023 eligiendo a Antonio Naranjo Martín como su alcalde-presidente. Sin embargo, fue Tania Sánchez Martín, concejala de Deportes del Partido Popular quién acudió a la primera batalla del municipio en el concurso de La .