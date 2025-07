Nacho Palau destapa en '¡De viernes!' las infidelidades de Miguel Bosé y su gran venganza: "Montó en cólera"

Ya recuperado del cáncer de pulmón que le diagnosticaron tras regresar de 'Supervivientes 2022', Nacho Palau ha vuelto a un plató de televisión. Lo ha hecho este 18 de julio en '¡De viernes!', donde ha llegado dispuesto a contar todo lo que nunca antes había contado sobre los años que pasó junto a Miguel Bosé, incluso mostró fotos inéditas de su relación.

El escultor acusa al cantante de haber roto la familia que ambos formaban junto a sus cuatro hijos, y también ha revelado las confidencias que le hizo la fallecida Lucía Bosé sobre el complicado carácter de su hijo. Nacho Palau ha comenzado recordando que la justicia le ha dado la razón en la batalla legal que ha mantenido con Miguel Bosé para lograr que sus hijos sigan siendo considerados hermanos.

"La sentencia dice que tenemos que repartirnos por igual las vacaciones. Mis hijos ya saben lo que ocurre, ya conocen las diferencias. Los cuatro forman una pandilla genial y ellos están bien", ha asegurado el exconcursante de 'Supervivientes'. Además, ha explicado que los niños, que ya van siendo mayores, son conscientes de las cosas y entienden que el estatus económico de sus padres es distinto: "Miguel les lleva a clase de piano y a mil cosas. Conmigo viven en un pueblo pequeño y la cosa es distinta".

Nacho Palau recuerda los inicios de su relación con Miguel Bosé

Y, aunque en los últimos años su relación ha estado marcada por las peleas y los malos rollos, los inicios de su historia de amor fueron muy románticos. Así lo ha recordado Nacho Palau en el programa nocturno de Telecinco. Su relación comenzó cuando él era muy joven, y durante años la mantuvieron en la más absoluta clandestinidad. "Yo estaba locamente enamorado de él, era una persona que me encantaba, le miraba y se me caía la baba", reconoce el escultor.

"A Miguel se le ocurrió la idea de comprarse un terreno en un campo en Extremadura y me dijo que si me iba con él. Yo tenía solo 20 años y ni me lo pensé. Allí fuimos muy felices, éramos dos amantes felices, Miguel era un gran amante", ha confesado. Pero no todo fue un camino de rosas, también hubo infidelidades. Así, ha recordado que las deslealtades de Bosé comenzaron a ser una constante en su relación.

El valenciano recuerda cómo en una ocasión, "lo pillé hablando con alguien por teléfono, y cuando vuelve al cuarto le pregunto y me dice que estaba hablando con una persona que lo conocía desde hacía un tiempo. Yo le pregunto si estaba enamorado y me dice que sí. Pues yo me quiero morir porque no te lo esperas", confiesa.

"Poco después metió a esa persona en casa y estuvo allí viviendo una semana. Como venganza, yo me acosté con otro hombre en nuestra cama. Miguel aparece y nos ve a los dos. Montó en cólera, se pone a chillar", recuerda Nacho Palau sobre aquel desagradable episodio.