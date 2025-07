Jesús Cintora pone negro sobre blanco y retrata al juez Hurtado en TVE tras procesar al fiscal general

Este martes, la actualidad política y judicial está marcada por el hecho de que el Tribunal Supremo haya espaldado la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en el caso que afecta a la pareja de Díaz Ayuso. Un asunto que analizaban al detalle en 'Malas lenguas' con Jesús Cintora.

"Todo empezó con la investigación a la pareja de Ayuso por no pagar a Hacienda. Y ahora aquí tenemos un auto del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado nada menos que abocado al banquillo. Esta es la noticia, ¿qué va a pasar?", empezaba preguntándose el presentador al arrancar su programa en La 1.

Era entonces cuando Ernesto Ekaizer, que ya había avanzado que esto iba a suceder, tomaba la palabra. "Estamos acostumbrados a acontecimientos históricos en este país pero no hay antecedentes en la justicia española en sentar en el banquillo a un fiscal general del Estado. Solo el Supremo puede hacerlo y lo han hecho dividiéndose el tribunal en un soviet supremo, esto es inaudito porque el ponente Andrés Palomo quería archivar el caso por considerar que no había indicios suficientes para llevar a juicio oral al fiscal. Tuvo que abandonar la ponencia porque los sub magistrados que son claramente derechistas, claramente conservadores hicieron mayoría e intentaron convencerle de que no hiciera voto particular porque ahora la moda es que no puedas expresar disidencia y el señor Palomo dignamente dijo no", recordaba el periodista.

"Esto es muy importante ojo. El juez que procesa al fiscal general del Estado es el juez Hurtado que se opone a condenar al PP a título lucrativo por la Gürtel, ¿si o no?", le cuestionaba Jesús Cintora a su compañero. "La sentencia de la Gürtel es muy buena porque el magistrado Hurtado no es un mal magistrado, lo único es que hay una diferencia en el tribunal donde dos consideran que hay que sacar una conclusión general del sistema de corrupción en el PP que representa Paco Correa", respondía Ekaizer.

Jesús Cintora recuerda lo que hizo el juez Hurtado con Rajoy

Tras ello, Jesús Cintora no dudaba en hacer un retrato de quién es el magistrado que ha decidido procesar al fiscal general del Estado recordando como en su día fue muy comentada la defensa que hizo de Mariano Rajoy en el juicio del caso Gürtel. "El juez Hurtado se negó a que Mariano Rajoy fuera a declarar por la Gürtel, eso ocurrió, el juez Hurtado decide poner en libertad a la mujer de Bárcenas, el juez Hurtado fue aupado por la mayoría conservadora al Tribunal Supremo", empezaba señalando el presentador.

"Y el Juez Hurtado consta ya en la historia judicial de este país, que cuando fue a declarar Rajoy, que él se negaba, y que es el mismo que ahora procesa al fiscal general, poco menos que parecía la defensa de Mariano Rajoy. Yo he visto centrales que salían al corte con menos eficacia, vamos ni Pepe cuando jugaba en el Real Madrid. Este es el juez que decide procesar al fiscal general, vean porque no tiene desperdicio", apostillaba dando paso a un vídeo en el que se recordaba como el magistrado no paró de decir que no procedían ciertas preguntas que le hicieron a Rajoy en el juicio y decía que "no era pertinente".