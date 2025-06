Alicia Moruno, Eugenia en 'La Promesa', avisa de lo que va a pasar tras la tragedia que anuncia TVE

TVE lleva anunciando una nueva tragedia en 'La Promesa' para esta semana tras la muerte de Jana (Ana Garcés) y la marcha de Cruz (Eva Martín) tras ingresar en prisión como la principal acusada del asesinato de su nuera. Y parece que la gran protagonista de todo lo que se avecina en la serie de La 1 es Eugenia, el personaje al que interpreta la actriz Alicia Moruno.

Así, la intérprete que regresaba hace unas semanas al reparto de 'La Promesa' retomando su papel de la madre adoptiva de Curro, se ha manifestado sobre su futuro en el serial de Bambú Producciones y sobre la inestabilidad de su personaje por culpa de Lorenzo y Leocadia.

Cabe recordar que Eugenia fue ingresada en un sanatorio después de lo que sucedió con su marido, el capitán de la Mata. Pero después fue rescatada por el conde Ayala. De su vuelta a 'La Promesa' y todas sus tramas, ha hablado Alicia Moruno en 'La Noche' de Canal Sur Radio.

"He llegado a La Promesa en silla de ruedas y ya me he puesto en pie. Asusté a Lorenzo", empezaba diciendo la actriz. Moruno celebra que hayan contado con ella para una serie diaria de tanto éxito. "Estoy agradecida a mi representante, a las directoras de casting Yolanda Serrano y Eva Leire, y a Josep Cister. Me siento con la autoestima así de bien", confiesa sobre su paso por la serie diaria de La 1.

Alicia Moruno se pronuncia sobre el futuro de Eugenia en 'La Promesa'

Eugenia (Alicia Moruno) en 'La Promesa'

Pero en esta entrevista, Alicia Moruno ha revelado que ya no se encuentra rodando más capítulos de 'La Promesa', por lo que parece obvio que su personaje va a volver a desaparecer y quizás para siempre ante la promo que se ha estado lanzando estos últimos días. "Grabé un bloque grande con doña Eugenia. Veremos lo que hacen los guionistas", aseveraba dejando en el aire si su personaje podría volver a la ficción o si en cambio muere y desaparecerá para siempre.

Y es que hay que recordar que TVE ha lanzado una promo en la que se ve como Eugenia es clave en el bautismo de los hijos de Catalina y Adriano. Pero la mujer aparece con una pistola y por si fuera poco se la ve en un precipicio junto a uno de los bebés. ¿Será capaz de tirarse al vacío con el bebé? ¿A quién disparará? Todo ello se descubrirá en el capítulo del jueves 5 de junio después de que La 1 iniciara hace unos días una cuenta atrás.