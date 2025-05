Joshua Velázquez confiesa cuál ha sido su "gran decepción" en 'Supervivientes 2025' y sorprende

El pasado jueves Joshua Velázquez se convertía en el último expulsado de 'Supervivientes 2025'. Tras más de dos meses en Honduras, el diseñador tuvo que decir adiós a la aventura. Pero, antes de regresar a España, llevó a cabo los tres rituales de los que disfrutan todos los expulsados del concurso: la primera vez que se miran al espejo, una ducha de agua caliente y un suculento manjar con sus platos favoritos.

Cuando se ha visto por primera vez en el espejo, el canario no daba crédito, sobre todo al verse con barba y con bigote: "¡Parece un florero!". Joshua se muestra encantado con su cambio físico, aunque reconoce que va a hacerse algunos retoques tras haber pedido tanto peso y no haberse cortado en pelo durante dos meses: "Me voy a dejar así el bigote y la barba. El cuerpo me lo veo normal, soy muy delgado".

Tras esto, el diseñador ha disfrutado de su primera ducha con agua caliente, jabón y champú. "Echaba mucho de menos el olor a champú", reconoce. Además, valora el simple hecho de poder usar desodorante: "Es otra sensación…". Por último, no podía faltar el suculento banquete con el que le obsequió la organización en la que no faltó pizza, hamburguesa y piezas de fruta.

Joshua Velázquez desvela con quién compartiría el banquete y con quién no

"No sé por dónde empezar", reconocía Joshua Velázquez, admitiendo que estaba tan acostumbrado a comer con las manos que ya se le había olvidado cómo es comer con cubiertos. A la pregunta de con quién de sus compañeros le hubiera gustado compartir el manjar, el diseñador asegura que tanto Laura Cuevas como Nieves Bolós disfrutarían de la comida "como niñas pequeñas".

Aunque también Carmen Alcayde y Montoya tendrían un hueco en su mesa: "Las dos últimas semanas me han sorprendido muchísimo para bien esas dos personas con las que pensaba que no iba a conectar. Los elegiría a ellos a día de hoy, sin duda". Del mismo modo, el diseñador canario tiene claro con quién no compartiría el banquete: "Me atrevería a decir que es Álex, mi mayor decepción", sentencia.