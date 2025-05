Estrenos de cine que llegan a Netflix, Prime Video o Movistar+: qué ver este fin de semana del 2 al 4 de mayo

Ya tenemos aquí un nuevo fin de semana para disfrutar de buenas películas en las plataformas de streaming. Sobre todo porque es el puente de mayo, así que tenemos más tiempo que nunca... suponiendo que no os haya tocado trabajar, ¿verdad? Netflix, Prime Video, MAX, Movistar Plus+ o SkyShowtime. Todas tienen ofertas perfectas para estos días, con estrenos originales, o llegada a sus catálogos de historias que hemos podido disfrutar en una sala de cine. La que destaca esta semana es la nueva propuesta de Netflix, 'Extraterritorial', un thriller alemán que dura solo hora y media, pero que no te suelta ni un solo segundo.

Algo similar es 'La trampa', la cinta de M. Night Shyamalan con un Josh Harnett diabólicamente encantador dando vida a un asesino en serie. Pero, si queremos un thriller de misterio más de lujo, ahí tenemos 'Otro pequeño favor', con Blake Lively y Anna Kendrick. Y ojo, porque la protagonista de 'Dando la nota' hace doblete en nuestra lista con 'El contable', compartiendo protagonismo con Ben Affleck, justo a tiempo del estreno de la segunda parte en cines. Y si queremos un poco de terror independiente, también tenemos 'MaXXXine', el cierre de la trilogía de Ti West, protagonizada por la siempre inquietante Mia Goth.

Extraterritorial

Sinopsis: Cuando su hijo desaparece en un consulado de EE. UU., una exsoldado de las fuerzas especiales hará lo imposible por encontrarlo... y destapará una oscura conspiración.

Jeanne Goursaud protagoniza el nuevo estreno de Netflix, y está en la línea de la adrenalítica 'Equipaje de mano'. Un thriller de principio a fin que no deja ni un respiro al espectador, y además con un Dougray Scott como secundario de lujo. Con firma alemana, la película recuerda por momentos a ese clásico reciente que es 'Plan de vuelo: desaparecida' de Jodie Foster. O incluso a 'Sin escalas' de Liam Neeson. Jugar con la memoria de un protagonista siempre es un acierto, y más aquí, con una Goursaud totalmente entregada. Las escenas de lucha están maravillosamente coreografiadas, con momentos realmente inspirados. Escrita y dirigida por Christian Zübert, es una de esas películas que promete ser un nuevo éxito para la plataforma.

Plataforma: Netflix

Otro pequeño favor

Sinopsis: Stephanie Smothers y Emily Nelson se reúnen en la hermosa isla de Capri, Italia, para la extravagante boda de Emily con un adinerado empresario italiano. Junto con los glamurosos invitados, el asesinato y la traición también han confirmado su asistencia a una boda con más giros y sorpresas que el sinuoso camino de Marina Grande a la plaza del pueblo de Capri...

Paul Feig es uno de los nuevos genios de la comedia de estas dos últimas décadas. En su carrera tiene películas de culto como 'La boda de mi mejor amiga', ha dirigido series como 'Parks&Recreation', y también es el encargado de 'Un pequeño favor'. Un éxito inesperado en 2018 (100 millones en taquilla frente a un presupuesto de solo 20), con unas electrizantes Anna Kendrick y Blake Lively. Este 1 de mayo llega casi por sorpresa la segunda entrega, que volverá a darnos giros inesperados de guión (con Jessica Sharzer escribiéndolo de nuevo) en la vida de estas dos mujeres tan complicadas. Ahora viajamos con ellas a Capri y, esperan muchas sorpresas.

"Ella vive en la Costa Este, yo vivo en la Costa Oeste, así que no nos vemos a menudo", explicó Anna Kendrick en SXSW sobre su relación con Lively. "Pero fue encantador, y creo que esos personajes tienen una química tan peculiar que es muy divertido reunir al equipo de nuevo. Además, es un poco como andar en bici".

Plataforma: Prime Video

La trampa

Sinopsis: Un hombre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop. Pronto, el padre se da cuenta de que hay algo raro en el ambiente, y de que algo inquietante está sucediendo.

M. Night Shyamalan ha recuperado su fama perdida gracias a sus proyectos de la última década. Películas como 'El incidente' o 'Airbender. El último guerrero' fueron fracasos en taquilla, y también entre la crítica especializada. Pero gracias a 'La visita' o 'Múltiple', las cosas empezaron a cambiar. Y sí, ahora ya se espera con ganas cada nuevo proyecto del director. El último es 'La trampa', protagonizado por un recuperado Josh Hartnett, que busca referencias entre Hitchcock o Brian De Palma. Las cosas no siempre funcionan en este thriller. El guión es verdad que está repleto de agujeros, y tienes que entrar un poco en el juego. Pero cuando lo haces, es muy disfrutable. Ya no solo por la banda sonora, sino por el ambiente cada vez más opresivo y desasosegante.

Plataforma: Movistar Plus+

MaXXXine

Sinopsis: Maxine, superviviente de los sangrientos incidentes de X, continúa su viaje hacia la fama para ser actriz en el Los Ángeles de la década de 1980.

'X' fue una auténtica revolución en el cine de terror de los últimos años. Con la productora A24 detrás, encumbró a Mia Goth como una de las últimas musas del género. 'MaXXXine' es la tercera entrega de la trilogía que siguió con 'Pearl', y lleva todo al extremo más absoluto. Además con un final perfecto (que seguramente hayas visto mil veces en Twitter o TikTok). Problemas legales aparte (Mia Goth fue denunciada por presuntamente dar una patada los trabajadores de la película), esta trilogía se ha convertido en una serie de películas de culto.

"Yo vivía en Nueva York en ese momento y me presentaron a una stripper", explicó Goth para Entertainment. "Pasé mucho tiempo con ella, la conocí y le hice preguntas, y eso fue de gran ayuda. Luego, me llevaba a estos eventos. Uno en particular era como una fiesta loca en Nueva York y se sentía como [la película] 'Eyes wide shut'. No sé cómo entré, pero estaba allí con ella. Yo sólo estaba en un rincón presenciando todo. Una vez que sentí que obtuve suficiente información, me fui porque era bastante intenso. Pero obtuve mucha información, ella fue muy útil, y yo siempre trato de hacer algo así con mis roles, solo para hacer todo lo que puedo para honrar lo que está en la página tanto como sea posible."

Plataforma: SkyShowtime

El contable

Sinopsis: Christian Wolff tiene desde niño un leve autismo que le hace ser muy meticuloso con el orden y poco comunicativo, pero al mismo tiempo resulta ser un genio de las matemáticas. Hombre extremadamente tranquilo, obsesivo y con mucha más afinidad con los números que con las personas, lleva sin embargo una doble vida: como contable local con una pequeña oficina, y como contable 'freelance' de algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo.

"La verdad es que no me limito diciendo que sólo haré determinado tipo de películas o géneros. Reacciono frente al material que me envían; me atrae si es fresco, si es original y sorprendente. De 'El contable' me fascinó que fuera una película de género que cambia las reglas que se supone que tiene que seguir. Las audiencias también buscan algo original, y eso es lo que me interesa hacer". Así definió para La Vanguardia este thriller que se estrenó hace casi diez años. Ahora está disponible en MAX y, en nada, tendremos su segunda parte en cines. No hay que esperar más, y hay que aprovechar el momento para disfrutar de una de las películas más interesantes del actor y director. Co-protagonizada por Anna Kendrick y Jon Bernthal, esta cinta de acción funciona con un ritmo endiablado.

Plataforma: MAX