Anita no teme a la expulsión y se cobra así la venganza contra Damián y Pelayo en 'Supervivientes'

Una de las imágenes más sonadas que deja la última entrega dominical de 'Supervivientes 2025' ha sido el reparto de la recompensa. Una división que ha servido para enfrentar a Anita Williams con Damián Quintero y Pelayo Díaz y es que la joven no ha dudado en tomarse la revancha al hacerse con un gigantesco trozo que, por poco, deja a sus compañeros sin probar bocado.

Cabe recordar que hace unas semanas, tanto Pelayo Díaz como Damián Quintero y Borja González se hicieron con una pizza como recompensa tras una de las pruebas planteadas por la organización. En lugar de dividir la pizza u ofrecer una parte simbólica a los demás supervivientes, los tres concursantes decidieron comérsela completamente solos. Un gesto muy criticado entre sus compañeros que les acusaron de egoístas.

Parece que la historia se repite a la inversa y es que, en esta ocasión, Álex Adrover ha sido el ganador de la prueba de recompensa, lo que le ha reportado un suculento y generoso flan que ha podido repartir. Por ello, el ganador de la prueba debía escoger un trozo, quedárselo y decidir quién sería el siguiente en comer. Tras seleccionar su porción, Borja González, Álvaro Escassi y Montoya han hecho lo mismo.

El comentadísimo gesto de Anita Williams y la reacción de Laura Madrueño

Este último se ha hecho con un trozo sustancialmente mayor que el de sus compañeros y ha decidido escoger a Carmen Alcayde. Tras ella, Anita Williams ha podido seleccionar su porción de flan; una elección que ha sorprendido a todos debido al gran tamaño de su trozo. Lejos de cortarse a la hora de escoger, la concursante se ha hecho con una gran muestra que ha reducido drásticamente la posibilidad de comer de otros compañeros como Makoke, Pelayo Díaz y Damián Quintero.

"¿Quién come el siguiente Anita si es que come alguien?", ha soltado Laura Madrueño. No ha sido la única en percatarse del gesto de la concursante puesto que Sandra Barneda también ha comentado: "Aquí estamos un poco alucinados con el reparto, pero al menos han comido todos".