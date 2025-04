Una exconcursante de 'GH' denuncia cómo es Mercedes Milá en el trato detrás de cámaras

Para una amplia mayoría de seguidores de 'Gran Hermano', el formato no se entiende sin la presencia de Mercedes Milá a los mandos de las galas. Aún así, hay quiénes no guardan un buen recuerdo de su experiencia con la presentadora en distancias cortas. Es el caso de Sonia Walls, concursante de 'GH 14' que ha denunciado en una reciente entrevista las humillaciones que sufrió por parte de la periodista fuera de cámaras.

La odontóloga, natural de las Palmas de Gran Canaria, pasó por la casa de Guadalix de la Sierra en la edición de 2013, donde protagonizó una sonada historia de amor con Kristian Gómez, que se duraría poco menos de 1 año tras su salida del reality. Pero el desengaño amoroso no es el recuerdo más desagradable que la canaria guarda de su experiencia en Mediaset, y así lo ha explicado durante su paso por el pódcast 'Helado Oscuro'.

Sonia Walls (Gran Hermano 14) desenmascara a Mercedes Milá: "No tiene vergüenza"

"Tú pon a Mercedes Milá en el día de hoy, haciendo todo lo que hacía a los chicos. Haciéndoles tocar un pecho, besarles en la boca… Estaría totalmente prohibido", comenzó explicando Sonia sobre las conductas que la presentadora solía tener durante las galas. "Te voy a decir una cosa y te voy a pedir que me creas: Mercedes es muchísimo peor fuera de cámaras que delante", confesó entonces la exconcursante.

Sonia Walls ha contado en un podcast cómo era Mercedes Milá detrás de la cámara… ¿Os la creéis? También ha comentado que toda su experiencia con GH fue buena, su único pero fue Mercedes. pic.twitter.com/5TVeVfQP8H — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) April 7, 2025

Así, la canaria no se cortó en recordar algunos de los aprietos en los que la presentadora le metió delante de sus compañeros. "Es una pasada. Cosas de ella que yo viví… Al final me fui de la gala final por una falta de respeto directa hacia mí. Me dijo: 'vas muy guapa pero siempre con esa cara de lechuga o de vinagre…' y le dije: 'mira lo que tú quieras, pero no te aguanto ni una más", rememoró ante los micrófonos de 'Helado Oscuro'.

"La cosa más disparatada que he visto yo y lo vio mucha gente, porque eso fue el momento que había publicidad, fue con una peluquera maravillosa que siempre me acicalaba entre el descanso y después de quitarme los brillos a mí, fue a quitárselos a Mercedes Milá, y dijo: 'después de tocar a Sonia, tú no me tocas a mí", confesó Sonia Walls, dejando atónito al conductor del espacio.

Aquí os dejo un trozo completo hablando de su conflicto con Mercedes. pic.twitter.com/KwZlXT4gs8 — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) April 7, 2025

"Ella sola se pone en su sitio"

Pero la canaria no se quedó ahí en su cruzada contra la antigua presentadora de 'Gran Hermano'. "Yo tenía una compañera que sufría de obesidad, y un compañero que tenía tartamudez, y, un día, estamos entrando al comedor y dice, por ahí viene la gorda y el tartamudo, fuera de cámaras. Pero se los dijo a la cara, no tiene vergüenza. Ella sola se pone en su sitio, la tenías que ver como perdía los papeles", añadió finalmente Walls.