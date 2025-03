Marieta sorprende al revelar en lo que va destinar el premio de 'GH DÚO 3' tras ganar el reality

Las puertas de la casa de 'GH DÚO 3' se cerraron definitivamente este martes con una de las finales más ajustadas e impredecibles de su historia. Pese a arrancar la noche con el tercer porcentaje más alto de la votación, Marieta Díaz sorprendió con un triple sorpasso, convirtiéndose en la ganadora de la tercera edición del reality por parejas. Y justo después, la de Elche no dudó en confesar qué hará con los 50.000 euros del premio.

Con Maica Benedicto y Óscar Landa encabezando la lista de favoritos durante toda la semana de votaciones en positivo para decidir el ganador de la edición, pocos seguidores del formato vieron venir la victoria final de la representante del grupo de 'Los famosos'. Un ajustado 51,7% otorgó el maletín a la exconcursante de 'Supervivientes', dejando a la de Murcia en el segundo puesto.

Marieta desvela sus planes con el premio de 'GH DÚO 3': "Hay que invertirlo bien"

"Estoy en shock, no me lo esperaba para nada. A Maica la veía muy rival y mira, me lo he ganado en pijama", confesó con sorna Marieta nada más alzarse con el premio en una entrevista para Telecinco, haciendo referencia así a las acusaciones de "mueble" que ha recibido durante todo su concurso. "Sinceramente veía muchísimos rivales y tenía mis dudas", insistió la de Elche antes de desvelar qué hará con los 50.000 euros del famoso maletín.

La audiencia ha decidido que la ganadora de GH DÚO sea MARIETA 👏#GHFinal #GH4M pic.twitter.com/7h4REm9k7s — Gran Hermano (@ghoficial) March 5, 2025

"Quiero comprarme una casa porque me quiero casar y tener muchos hijos y hay que invertirlo bien", aseguró la ganadora de 'GH DÚO 3', que ha reiterado en numerosas ocasiones a lo largo de su paso por la casa de Guadalix como desea continuar su historia de amor con Suso Álvarez para construir un futuro juntos. "Mi paso por el programa ha sido una montaña rusa", añadió la televisiva.

Así, Marieta también quiso hacer balance de cómo le ha marcado la experiencia de dos meses en la casa. "He reído, he llorado, me he querido ir, he querido volver... de todo. Hay que ser como es uno mismo, auténtico. Yo llevo el pijama en mi casa y también en 'Gran Hermano", sentenció la ex concursante de 'La isla de las tentaciones'.

"Voy a recuperar el tiempo perdido, espero que hinque rodilla después de haberme llevado el maletín y bueno, pasar toda la vida con él, que lo amo", confesó sobre su historia de amor con Suso. "Me llevo a mi bando entero, han sido maravillosos, gracias a ellos lo he conseguido y no me llevo a Óscar y Frigenti, creo que me lo han puesto muy difícil", terminó confesando sobre las amistades que se lleva del reality.