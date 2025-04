Silencio total en 'MasterChef 13' ante quien ha sido el segundo expulsado en RTVE: "En shock"

Tras su estreno de la semana pasada, TVE ha emitido este lunes la segunda entrega de 'MasterChef 13' marcada por el abandono de Flores en ambulancia y un cocinado en exteriores muy emotivo por su homenaje a los afectados de la DANA de Valencia.

En el primer reto de la noche, los aspirantes se encontraban con cajas misteriosas doradas bajo las que encontraban ingredientes de color amarillo como fresas amarillas, chantarelas, setas, cúrcuma, harina de maíz, queso cheddar o mostaza de Dijon. La prueba consistía en que tenían que elaborar un plato libre en 75 minutos. Eso sí los jueces les otorgaban la posibilidad de acceder a otros ingredientes principales como pescado y carne a cambio de tiempo.

Durante la prueba se vivía un incidente con Flores, que por culpa de su dolor de espalda y la hernia que padece desde un accidente laboral del pasado, tenía que abandonar y ser evacuado en ambulancia hasta un hospital para tratar de recuperarse. Tras la cata en la que participaba Cristina Cifuentes, los jueces de 'MasterChef' nombraban a Limin como la favorita al ser la que mejor plato había elaborado. Como privilegio obtenía la inmunidad.

https://twitter.com/MasterChef_es/status/1909367184788250926

Homenaje a las víctimas de la DANA en la prueba de exteriores

Después, para la prueba de exteriores, los aspirantes de 'MasterChef 13' se desplazaban hasta Picaña, uno de los municipios más afectados por la tragedia de la DANA del 29 de octubre. Allí, los jueces y los aspirantes han realizado un homenaje a las víctimas de dicha tragedia y a los voluntarios que se desplazaron para ayudar a todos.

Para ello, los jueces organizaban una bonita velada en el restaurante de Ricard Camarena (dos estrellas Michelin), ubicado en el complejo cultural Bombas Gens. El propio chef era el encargado de elaborar el menú que tenían que elaborar los dos equipos. Antes de probar los platos de los dos equipos, los voluntarios que trabajaron incansablemente para ayudar a todas las víctimas y los valencianos que se vieron afectados por la DANA han podido disfrutar también de un cóctel organizado por las aspirantes de ‘MasterChef’ Miri Pérezy Ofelia Hentschel, la chef Melissa Herrera ('Next Level Chef') y la chef Pepa Muñoz (un Sol Repsol), quienes se trasladaron a Valencia para ayudar en el peor momento de la tragedia.

Limin como la mejor de la prueba era la encargada de seleccionar los dos equipos y los dos capitanes así como los platos. Una de las capitanas era ella y la otra Ana María. Mientras que la joven de origen chino hacía un buen trabajo como líder, la veterana se mostraba completamente perdida durante toda la prueba haciendo que su equipo no supiera bien que platos tenía que elaborar.

En mitad de la prueba, los jueces llamaban a las dos capitanas y les pedían que otorgaran un delantal negro a uno de sus compañeros porque no podían ponérselo a sí mismo. Ana María sorprendía al dárselo a Arianna pese a ser una de las mejores de su equipo mientras que Limin optaba por ponérselo a Jorge al haber cometido algún error pero lo hacía entre lágrimas porque consideraba que nadie se lo merecía.

Y como era de esperar, tras la cata, los jueces de 'MasterChef' anunciaban que el equipo ganador de la prueba era el azul, por lo que el equipo rojo liderado por Ana María se enfrentaría a la prueba de exteriores junto a Jorge, el delantal negro del equipo azul. Y Limin además era elegida como la mejor de la prueba.

Jorge, segundo expulsado de 'MasterChef 13'

Antes del último reto de la noche, Jordi Cruz anunciaba a los concursantes que su compañero Flores se había visto obligado a abandonar el concurso debido a sus problemas de espalda. Tras ello, llegaba la hora de saber a qué se iban a enfrentar los delantales negros. En la prueba de eliminación tenían que elaborar platos con alimentos curados.

Limin como la mejor de la prueba anterior era la encargada de repartir los productos curados, como el calamar, la cecina de caballo, la corvina o la picaña de wagyu con los que tenían que elaborar un plato libre. Pero para comprar el resto de ingredientes en el supermercado tenían un tiempo determinado y tenían que ir de forma escalonada de modo que el último aspirante, Jorge, solo tuvo apenas 25 segundos.

En mitad de la prueba, además los jueces sorprendían con una campana y Limin como la mejor del reto de exteriores tenía que decidir a quién le entregaba un queso curado para integrar en sus platos y ella optaba por dárselo a Emilio al considerar que era a quién más le pegaba al estar elaborando un plato de pasta.

Finalmente, tras la cata en la que participaban Boris Izaguirre y Begoña Rodrigo (una estrella Michelín y jueza de 'La última cena'), Pepe Rodríguez anunciaba que los tres mejores aspirantes de la prueba eran Gabriela, Ariana y Emilio que podían subir a la galería. A ellos se sumaban también Ana María y Ana.

Mientras que los peores platos eran los de Eva, Jorge y Víctor aunque la segunda expulsada de 'MasterChef 13' era Jorge. "Ninguno podéis estar orgullosos, pero al menos Eva y Víctor el producto estaba bien tratado", les aseguraba Pepe Rodríguez después de que todos sus compañeros se quedaran en shock pues consideraban que no se lo merecía. Pero si había alguien que se sentía fatal era Limin porque fue quién le puso el delantal negro. "Me siento responsable, me siento culpable porque yo le di el delantal negro y en mi cabeza no existía la posibilidad de que se pudiera ir"

"He puesto mi corazón en esto, me ha debido fallar la mente y estoy destrozado la verdad", reconocía Jorge completamente roto mientras el resto de sus compañeros estaban desolados en la galería. "Tampoco te fustigues, has hecho un mal plato", le decía pepe Rodríguez. Y al preguntarle que es lo que más le había gustado del programa respondía que "descubrir que me flipa estudiar la cocina, aprender por qué pasan las cosas y me llevo una gente brutal".

"Para mí es un referente como persona aunque le haya dado el delantal negro, trabaja igual de bien con una sonrisa. Siempre está dispuesto a ayudarte y me duele mucho esta situación", añadía Limin sin poder contener las lágrimas. Y antes de abandonar las cocinas Jorge decía que para él su ganador es Ismael.

Jorge (@jorgemchef13) se convierte en el segundo expulsado de #MasterChef 12+1. ¡Siempre serás parte de esta gran familia! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/yIoBZGhJIh — MasterChef (@MasterChef_es) April 7, 2025

Una expulsión que provocaba también la sorpresa y la indignación de la audiencia según se podía ver en redes sociales:

Le ha dado el delantal negro al que todo el mundo considera buena gente.



Le han dejado para elegir el último al que todo el mundo considera que es buena persona.



Y luego que porque se convierte en una hija de puta la gente...#masterchef — ALIAS CORPUS (@HOMEPARTY20) April 7, 2025