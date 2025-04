¿Quién es Melani García, concursante estelar de 'Tu cara me suena 12' con un pasado fulgurante?

Melani García tiene 17 años y es de Valencia. Nació concretamente en La Eliana. Se convierte así en la primera menor de edad que participa en 'Tu cara me suena' en su duodécima edición y actualmente compagina su paso por el concurso de Antena 3 con sus estudios de Bachillerato.

La joven cantante, una promesa de la música, luchará por la victoria frente a Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia y Mikel Herzog Jr.

Su talento no se lo pondrá fácil a sus contrincantes. Desde pequeña, Melani comenzó a cantar en el coro Unió Musical De l’Eliana. A partir de entonces descubrió su pasión por la ópera, siendo la soprano María Callas su referente.

Su salto televisivo se produjo en el año 2018 con su exitosa participación en 'La Voz Kids'. Formó parte del equipo de Melendi y ganó la edición, alzándose como una de las voces más impresionantes que han pasado por el talent.

Más tarde, Melani García fue nuestra representante en Eurovisión Junior, exactamente en el año 2020, obteniendo un digno tercer puesto. Pocos años después, en 2024, sería una de las presentadoras del certamen europeo en su versión junior junto a Ruth Lorenzo y Marc Clotet.

Melani no solo canta, también es bailarina y toca el violín y el piano. Tras su experiencia en Eurovisión Junior, grabó algunos singles con Universal Music, donde mantuvo su esencial lírica con toques pop. Su potente voz de corte lírico no deja indiferente a nadie y así lo demostrará en 'Tu cara me suena'.

En 2022, la joven fue nominada como Mejor Artista Española en los premios Nickelodeon Kids Choice. Le gustaría estudiar un Grado en Bellas Artes y el superior del Conservatorio de Canto Lírico, y ama igualmente la interpretación.

De hecho, Melani ya ha hecho su primera incursión en el cine en la película Los Muértimer de Álex de la Iglesia, una producción de Mediaset y Telecinco Cinema. Belén Rueda y Alexandra Jiménez se encuentran entre el reparto principal.