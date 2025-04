Ola de indignación por este rótulo de 'El programa de Ana Rosa' sobre el "amigo gay" del papa Francisco

El Papa Francisco falleció este lunes 21 de abril a los 88 años tras sufrir un ictus cerebral que acabó con su vida mientras intentaba recuperarse de una neumonía bilateral. Tras conocerse la noticia todas las cadenas se han volcado con una programación especial. En Telecinco se ha anunciado que Ana Rosa Quintana viajará hasta Roma para el funeral, pero por ahora la presentadora de 'El programa de AR' ha seguido presentando su programa desde Madrid.

Desde este lunes, son muchos los testimonios que están llorando la muerte del pontífice poniendo en valor la labor rupturista que ha supuesto el papado de Francisco en el seno de la Iglesia a lo largo de los últimos doce años. Uno de los que lo ha hecho es Juan Carlos Cruz, periodista chileno que mantuvo una gran relación con Francisco I tras la creación de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores y de que le mostrara su apoyo tras demostrarse que el chileno fue víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote.

Este martes, Ana Rosa Quintana conectaba con Juan Carlos Cruz para hablar del fallecimiento de su amigo. Sin embargo, la entrevista comenzaba con un tirón de orejas del chileno a 'El programa de AR' por el rótulo con el que estaban vendiendo su conexión.

"El Papa Francisco defendió que independientemente de la orientación sexual todos tenían un sitio en la iglesia. Hablamos con Juan Carlos Cruz, periodista chileno y que se consideraba amigo del Papa. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo consiguió esa relación con el Papa?", empezaba diciendo la presentadora de 'El programa de AR'.

Tras ver como el programa de Ana Rosa Quintana vendía que "hablamos con el amigo gay del Papa Francisco", Juan Carlos Cruz no dudaba en cuestionarlo. "Primero que feo eso de el amigo gay del Papa", soltaba sin pensárselo. "¿Dónde pone eso perdóname?", le cuestionaba la presentadora. "Ah bueno, por favor", añadía tras ver el rótulo y llamando la atención a sus compañeros para que lo borraran.

Cabe recalcar que en su momento cuando el Papa Francisco habló con Juan Carlos Cruz tras conocer su caso de abusos sexuales le mostró todo su apoyo. "Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere así, y a mí no me importa. El Papa te quiere así. Tú tienes que estar feliz con quien tú eres", le dijo.

Y como era de esperar, este rótulo completamente desafortunado de 'El programa de AR' ha provocado un sinfín de críticas en redes sociales tachando de "asqueroso y vergonzoso" al espacio de Ana Rosa Quintana producido por Unicorn Content. Además cabe resaltar que ya en 'Tardear' este lunes hicieron algo parecido al promocionar que "hablamos con el amigo trans del Papa".

JUAN CARLOS CRUZ, periodista chileno, víctima del sacerdote Fernando Karadima (200 casos de pederastia denunciados), miembro de la Pontificia Comisión para tutelar menores abusados por la Iglesia, es para ANA ROSA QUINTANA "el amigo gay del Papa"



No se cansa de hacer el ridículo pic.twitter.com/00iWgWKXwx — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) April 22, 2025

El programa de Ana Rosa titulando a Juan Carlos Cruz, un periodista chileno, como el amigo gay del Papa.



Flipante 🤬

pic.twitter.com/b3KfOVkA0R — M 📺 (@casasola_89) April 22, 2025

Qué VERGÜENZA, por dios... cero sentido de la educación y el respeto 🫣🤦🏼‍♀️ https://t.co/zlEAVOW9xj — Cris • 🪞 (@Maruxshe) April 22, 2025

Madre mía, qué asco de programa https://t.co/KVj6doz5bh — Sandra🤍 muydeXabiAlonso🎼🏃‍♀️⚽️ (@SandraC80596144) April 22, 2025