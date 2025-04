El movimiento inesperado de Mediaset con Ana Rosa en su cobertura por la muerte del Papa Francisco

La noticia de última hora sobre el fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años pilló por sorpresa a Ana Rosa Quintana este lunes por la mañana ante las cámaras de 'El programa de AR'. Al igual que el resto de cadenas, Telecinco ha comenzado a modificar su programación para abrir hueco a una cobertura especial en la que la presentadora tendrá un papel muy especial.

Mediaset España ya ha movilizado a los grandes rostros de la cadena en las inmediaciones del Vaticano para asegurar una rigurosa cobertura desde este mismo lunes. Sin ir más lejos, Carlos Franganillos conducirá la edición de las 21:00 de 'Informativos Telecinco' en directo desde la Plaza de San Pedro. A su vez, Patricia Pardo y Ana Terradillos también se desplazarán a la ciudad para retransmitir la última hora a partir de este martes.

Durante la ausencia de ambas presentadoras, Joaquín Prat y José Luis Vidal conducirán 'Vamos a ver' y 'La mirada crítica' respectivamente desde plató. Y en el caso de 'El programa de AR', será Ana Rosa Quintana quién viaje hasta la Ciudad del Vaticano para narrar el funeral del Sumo Pontífice junto a Máximo Huerta. A su vez, el matinal de Telecinco conectará durante toda la semana con el reportero Álvaro López.

'Noticias Cuatro' contará con varios equipos de reporteros desplazados además de realizar conexiones con Álvaro Berro. 'Informativos Telecinco' contará también con dos equipos de reporteros encabezados por David Cacho y Sonia Losada, además de la intervención desde el Vaticano de Darío Menor y Marina García. Isabel Jiménez también presentará la edición de las 15:00 de los informativos desde Ciudad del Vaticano a partir de este martes.

Ana Rosa Quintana viajará hasta Ciudad del Vaticano para narrar el funeral del Papa Francisco en 'El programa de AR'

Así, Ana Rosa Quintana viajará al Vaticano tras no haber podido evitar emocionarse este lunes al conocer la noticia en directo, rememorando una anécdota con el Papa Francisco hasta ahora desconocida. "Yo tengo que decir que José Beltrán, sin conocernos, cuando yo estaba malita, estaba en plena quimioterapia y me hizo llegar por un amigo común, un rosario del Papa Francisco, bendecido, con su escudo", explicó la presentadora.

"Bendecido especialmente para que me recuperara, algo habrá hecho", señaló Ana Rosa Quintana antes de que Beltrán explicase la naturaleza de la impactante historia. "Fue en uno de los encuentros con el Papa, mi vocación de periodista tiene mucho que ver con la profesionalidad de Ana y en un momento dado, sentí mucho el trance por el que estabas pasando y coincidió con que era uno de esos encuentros con el Papa Francisco, siempre solían ser a las tres, cuatro de la tarde y se lo planteé", aseguró el periodista.

"Cogió uno de los rosarios y lo bendijo... él sabía perfectamente que era para ella"

"Le dije: ‘Mire, Francisco, hay una presentadora española, es creyente, y aunque no lo fuera también lo hubiera hecho, que está pasando por una situación complicada. No sé si me puede bendecir uno de los rosarios", continuó explicando Beltrán. "Y efectivamente, cogió uno de los rosarios y lo bendijo con otros tantos, y él sabía perfectamente que ese rosario era para Ana Rosa. Así te lo hice llegar y hasta ahora lo hemos mantenido en secreto", reveló el colaborador.

Y la conductora de 'El programa de AR' no dudó en hacer una promesa a la audiencia que tendrá que cumplir una vez regrese a plató tras su cobertura en Ciudad del Vaticano de esta semana. "Lo tengo en casa, lo voy a traer, ya que lo hemos hablado, para que todo el mundo pueda verlo", aseguró Ana Rosa Quintana, que no será el único rostro de Mediaset España en desplazarse hasta Italia.